¿Nunca se fue el pan de 150 pesos en Bogotá? Conozca donde lo venden a ese precio

¿Por qué vender el pan más económico?

´´Porque nos gusta ayudar a la gente que nos visita, hay hartos niños que no les pueden comprar un pan a todos, entonces acá les vendemos el pan más barato, para que todos los niños puedan llevar su pancito´´, señala Manrique, quien lleva más de 25 años como panadero.

Y no solo hace pan para su local, sino que también tiene una labor social de llevar alimentos a las 3:00 a.m. a habitantes de calle, por esta y más labores se ha convertido en alguien muy importante para la comunidad.

¿Buenas acciones?

¿Que horarios manejan?

