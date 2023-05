Ojo: tenga en cuenta las zonas donde más roban carros en Bogotá

La inseguridad en la capital colombiana tiene alarmados a los ciudadanos, pues en las últimas semanas se han conocido varios casos de robos, asesinatos y desapariciones en Bogotá. Según las autoridades de la capital del país, no es solo un tema de percepción, sino que realmente se ha presentado un incremento de atracos y hurtos del 16,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

El hurto a personas es uno de los delitos que ha ido en aumento, pero a este se le suma el robo de vehículos y motos en la capital. Frente a este panorama, un informe del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de la Sábana reveló las alarmantes cifras de carros robados durante el 2022, los colores favoritos por los delincuentes y las zonas de la ciudad en las que más sufren las personas.

De acuerdo con los resultados de la investigación, durante el 2022 se registraron 733 robos de vehículos blancos, en su mayoría carros de servicio de transporte. En segundo lugar están los carros grises, con 621 hurtos, y en el tercero los vehículos rojos, con 526. Estos tres colores son los más apetecidos por los delincuentes, pues de acuerdo con los expertos, los colores se definen por los pedidos que hacen las organizaciones criminales.

Zonas donde más roban carros en Bogotá

Por otra parte, el estudio también se centró en identificar las zonas clave en la capital donde frecuentemente se denuncian este tipo de delito, por lo que las zonas donde más se reportaron robos de vehículos y autopartes en Bogotá, el año pasado, fueron las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Suba, Engativá y Bosa. Cabe mencionar que en lo corrido de este 2023, ya se acumulan más de mil denuncias de vehículos o autopartes hurtas en la capital colombiana.

Las zonas donde más se reportaron robos de vehículos y autopartes en Bogotá, el año pasado, fueron las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Suba, Engativá y Bosa. - Foto: Getty Images / seksan Mongkhonkhamsao

Frente a la modalidad de hurto de autopartes, el laboratorio en mención detalló que el 61% de los casos del año pasado se registraron por el tipo de crimen halado y el 31% por atraco. De modo que, en el 2022 se registraron en total más de 3.000 carros robados y los modelos más solicitados por estas organizaciones fueron los 2015 y 2016.

Estas son las regiones del país más afectadas por causa de los actos delictivos

Cada año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) hace una serie de encuestas para medir la temperatura en diversos temas del país. Recientemente se adelantó la medición Convivencia y Seguridad Ciudadana, en la que quedó claro que muchas ciudades se rajan en materia de seguridad.

La percepción de inseguridad fue del 52,9 por ciento en 2022, por lo que hubo un incremento de 9 puntos con relación a las cifras de 2021. La pandemia del coronavirus logró que los números disminuyeran, seguramente, por las cuarentenas que tuvieron a millones de personas en sus hogares.

Sin embargo, con el retorno de la normalidad, la inseguridad volvió a las altas cifras por cuenta del diario vivir de los colombianos y el aumento de hurtos de todo tipo. Las mujeres son las que más se sienten vulnerables.

La población en general empieza a preocuparse por su seguridad, y a evitar algunas zonas del territorio nacional. - Foto: istock - Foto: istock

Los colombianos creen que la delincuencia común, los atracos a mano armada y el cosquilleo son las mayores razones para salir de casa con temor y tomar todo tipo de precauciones al recorrer las calles.

Según el informe del Dane, el 81 por ciento de los ciudadanos se atemorizan por los robos; el 68 por ciento, por la poca presencia de la fuerza pública; el 60 por ciento, por la información que consume en redes sociales; y el 55 por ciento, ante la presencia de pandillas en barrios tradicionales de las principales ciudades.

La estadística muestra que los mayores delitos son hurto de bicicletas, de vehículos, a viviendas y riñas callejeras, que también generan inseguridad. En Cúcuta, Norte de Santander, es donde más roban residencias, mientras que Bogotá se queda con el primer lugar en los demás hechos delictivos.

Manizales cuenta con la percepción de inseguridad más baja, con el 14,2 por ciento, pero tiene índices altos en intentos de extorsiones.

En el estudio llama la atención que la ciudadanía no denuncia estos delitos y casi el 70 por ciento de los encuestados reconocieron que no hicieron el trámite para castigar a los delincuentes. Las razones no se determinan, pero ese actuar podría generar un subregistro en los hurtos que se presentan en Colombia.

Los celulares son los elementos más hurtados en el territorio nacional al representar el 80 por ciento de todos los casos de robos.