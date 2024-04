Pese a tutela, Famisanar se niega a autorizar un monitor para operar a paciente con cáncer en la cara; su vida corre peligro

Un adulto mayor, afiliado a la EPS Famisanar, no podrá ser intervenido quirúrgicamente en la fecha en que tiene programada la cirugía para retirar un tumor agresivo que amenaza su vida, y así evitar que este haga metástasis, porque la entidad prestadora de salud no ha autorizado el monitor de nervio facial, a pesar de la orden de un juez.

“Desde el 14 de marzo se le solicitó a la EPS Famisanar, por medio de un derecho de petición, autorizar las 14 órdenes que se debían aprobar para la cirugía. Pero no me contestaron el derecho de petición e interpuse una acción de tutela, y ante el fallo del juez, me respondieron, pero solo me autorizaron 13 de las 14 órdenes necesarias”, aseguró Jimena Múnera, hija de Luis Darío, en diálogo con SEMANA.