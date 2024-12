POT de Claudia López desplomó el licenciamiento de vivienda en Bogotá: “Si no hay un cambio, nos vamos a quedar sin proyectos”

A pesar del buen repunte que arrojó el sector de la construcción de vivienda en este 2024 en Bogotá, recuperando importantes indicadores que venían en rojo desde hace dos años, el panorama no es del todo satisfactorio para los constructores en la capital del país.

No obstante, de acuerdo con el gerente de Camacol, “ese colchón se ha venido agotando y ya en el último año, con base en esa norma (el POT 555 de López), las licencias aprobadas para la construcción de vivienda nueva a penas nos suman 14.244 unidades. Es decir, ha tenido un decrecimiento fundamental, por lo que es muy crítico el nivel de licenciamiento”.

“Si (el POT) arrancó en el 2021, esperábamos que fuera creciendo y lográramos niveles promedios para sostener el volumen de oferta en la ciudad. Historia que necesariamente no ocurrió. Si miramos los datos de licenciamiento del POT 555, nos muestran que anualmente estamos licenciando 7.000 unidades de vivienda”, comentó.

“¿Qué va a pasar en 2025 si la historia no cambia, pues se nos va a agotar el colchón que traíamos porque ya no habrá licencias nuevas con el POT anterior, y estaríamos a mediados de 2025 cercanos o debajo de 2.000 unidades con esa norma vieja, y si no pasa nada distinto a lo que ha venido ocurriendo con el POT 555, pues muy probablemente la tendencia nos va a decir que Bogotá va a estar licenciando menos de 8.000 unidades de vivienda al año”, sostuvo el gerente de Camacol.