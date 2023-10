¿Se avecina una emergencia sanitaria en Bogotá por la salida del operador que prestaba servicios funerales en cementerios distritales?

Hay incertidumbre en Bogotá por lo que pasará con los cadáveres que son sepultados en los cuatro cementerios distritales, luego de que la concesión Jardines de Luz y Paz notificara que desde este viernes, 6 de octubre, no prestará más los servicios funerales en el campo santo Central, cementerio Chapinero, cementerio Sur y cementerio Serafín.

La Uaesp reagendó la audiencia para el 13 de noviembre, fecha que no fue bien recibida por Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz. En ese sentido, el funcionario confirmó en diálogo con SEMANA que desde este viernes no van más.

“Nosotros nos retiramos, no hay nada que hacer. No tenemos nosotros qué hacer más acá” , sentenció Parada, quien la semana pasada había alertado que de quedar inhabilitados se avecinaba una emergencia sanitaria en la capital de la República.

“De manera que los 1.800 servicios que se prestan al mes quedarían a la deriva y esperando que se declarara la emergencia sanitaria y social en Bogotá porque no se tendría como prestar el servicio en los cuatro cementerios”, dijo Parada en conversación con Blu Radio.

Finalmente, Parada manifestó que no ven voluntad de diálogo por parte de Juan Carlos López: “El tipo no tiene ninguna intención sana de querer arreglar ese problema. Solo quiere ganar tiempo para poder hacer lo que no debe hacer”.