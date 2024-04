“Seguimos lejos de la meta”: Bogotá tuvo leve incremento de consumo de agua el lunes. Embalses siguen en estado crítico

Si no se bajan más los consumos de agua diarios, sobre la mesa de la administración distrital está que se pongan en marcha medidas regulatorias más exigentes una vez finalice el primer ciclo de racionamiento.

Incluso, ya se está alistando una resolución para determinar sanciones para quienes despilfarren el líquido y la Alcaldía está llamando a que la ciudadanía modifique sus acciones de la cotidianidad con medidas como duchas más cortas y no lavar ciertos espacios.

“Bogotá nos necesita unidos. O bajamos el consumo o las medidas deberán ser más restrictivas. No se trata de guardar agua sino de consumir menos. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, detalló Carlos Fernando Galán.