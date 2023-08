Terror en Bogotá: buscan taxista acusado de agresión sexual y hurto a sus pasajeras

Taxi car roof with raindrops on road background, rain in city | Foto: Getty Images/iStockphoto

“un taxi me estaba haciendo un servicio y se pasó de donde vivo y le dije hermano para donde va, y me dijo, no me digas hermano, dame tu teléfono y tu cartera y entones comencé a gritar ayuda por la ventana y me abrió la puerta y me lanzó entonces yo caí y me dejó tirada ahí”, dijo la mujer al periodista de ‘El ojo de la noche’.