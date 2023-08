Claudia López señala que a Bogotá le ha tocado difícil con el Gobierno Petro: “Me la he pasado tratando de que no paren los proyectos”

El próximo lunes 7 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, cumple su primer año de Gobierno en Colombia, en medio de fuertes cuestionamientos por la ola de inseguridad que se está presentando en todo el país y en medio de críticas por la llamada paz total que está impulsando y que poco o nada ha sido respetada por los grupos al margen de la ley.

Pero más allá de las críticas por la manera en la que el Gobierno ha implementado su política de paz, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aprovechó que el presidente cumple su primer año de mandato, para hacer un balance de cómo han sido las relaciones entre Bogotá y el Gobierno desde que Petro llegó al poder.

Según lo afirmó la mandataria distrital, a Bogotá le ha tocado difícil, dado que desde el Gobierno Petro han intentado parar varios proyectos importantes para la ciudad, entre ellos, la primera línea del Metro, ante la insistencia del jefe de Estado para que sea subterránea.

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López | Foto: Alcaldía de Bogotá

“Yo sé que no ha sido un año fácil para el presidente de la República y yo le deseo siempre la mejor de las suertes. Mi disposición siempre es cómo ayudo, en qué apoyo, pero no ha sido un año fácil tampoco con Bogotá. Yo tenía una enorme ilusión, cuando ganó el presidente le dije que era la primera vez que iban a coincidir dos gobiernos alternativos al tiempo en la historia, podemos hacer cosas increíbles en mejorar la educación, en reducción de la pobreza, en generación de empleo, en salud, pero yo siento que lo único que hemos hecho juntos es ir a inaugurar la nueva sede de la Universidad Distrital”, dijo López al culminar su participación en la conmemoración de los 25 años de Bogotá Cómo Vamos.

La mandataria distrital puntualizó: “He sido yo tratando de defender que no paren el metro, que no paren la PTAR Canoas, que no paren el Regiotram de Occidente, todos los días es tratando de que no paren algo”.

En ese sentido, López le mandó un mensaje al Gobierno: “Apreciados amigos del Gobierno nacional, gobernar es hacer, no sabotear, gobernar es avanzar, no retrasar ni parar. Nos quedan cinco meses, yo no pierdo la fe”.

“Bogotá no puede seguir rogando por más Policía”

Por otro lado, la alcaldesa López también defendió una vez más el proyecto de ley que se va a presentar ante el Congreso de la República para que Bogotá pueda tener una policía local, a falta de más pie de fuerza por parte de la Policía Nacional para con la ciudad.

“Si tuviéramos más policía y más justicia, tendríamos menos atraco, menos impunidad, y cogeríamos más rápido a los delincuentes y evitaríamos que acosen a las mujeres. Tenemos cámaras, drones, motos, comando, casas de justicia, pero sin duda necesitamos más pie de fuerza”, precisó López.

La alcaldesa recalcó además: “Yo con los impuestos de los bogotanos le pagué a la Policía Nacional para que nos diera 3.000 policías adicionales y me anunciaron 400 para este año, pero eran 1.500, entonces Bogotá no puede seguir rogando por policía, seguridad y justicia”.

Alcaldesa Claudia López. | Foto: Alcaldía de Bogotá

De esta manera, López enfatizó que una solución es que se le permita a Bogotá tener una policía local. “Presenté tres propuestas concretas, porque no me puedo quedar en el problema. Entonces, si no nos pueden ayudar con más policías, déjennos que nosotros nos ayudamos solos, y con los impuestos de los bogotanos que nos autoricen por ley a tener una policía local de Bogotá, el comandante en jefe será el alcalde y trabajará en las prioridades que se le pongan desde la Alcaldía”.

Es de mencionar que en la tarde del miércoles 2 de agosto, al término de un consejo de seguridad, adelantado de manera conjunta entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional y que estuvo liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la alcaldesa Claudia López, además de la comandante de la Policía Metropolitana, general Sandra Hernández, se anunció la llegada de nuevos policías a la capital del país.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la alcaldesa Claudia López, lideraron un consejo de seguridad en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

El ministro Velásquez aseguró que han sido reiterativos los llamados que ha hecho la alcaldesa López para pedir un mayor aumento del pie de fuerza en la ciudad, y si bien no iba a hablar de los 1.500 hombres que ha solicitado la mandataria distrital, el funcionario confirmó que sí llegarán 400 uniformados a la ciudad.