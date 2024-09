Tras acusaciones por presunto abuso sexual contra una contratista, renunció el presidente del CPB, Víctor Hugo Lucero

“Empezó a halagándome con palabras, que era muy bonita, que era muy especial, que tenía un futuro brillante. Luego, cuando me despedía de él, empezó a abrazarme fuertemente, como a no querer soltarme. Me ponía la mano en la pierna, cosas como esas (...) Me dijo que ese cheque estaba retrasado porque había problemas bancarios, entonces me tocó esperar alrededor de un mes para recibir el primer pago”, señaló.

Asimismo, sentenció: “Recibo una llamada un viernes a eso de las 10:00 p. m., y me dice que no me preocupe, que ya el cheque está listo y que si nos podemos ver al día siguiente. Entro a las instalaciones del CPB. Él cierra la puerta y luego me dirige hacia el sofá. Le dije que no quería hacerlo porque me sentía bastante incómoda y él, prácticamente, me obligó a tener actos sexuales con él. Después de que pasó lo que pasó, me entregó el cheque, me lo firmó”.