Suspenden al presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá en medio del escándalo por presunto acoso sexual; esto es lo que está pasando

Para los socios, los hechos son “de extrema gravedad y sin antecedentes en 80 años de historia de nuestra institución. Un episodio de este calibre lesiona de manera sensible el prestigio y la imagen institucional del CPB”.

Por otro lado, la Comisión de Disciplina también decidió suspender por un período de 3 meses, por falta grave, a la fiscal y socia del CPB, Clara López de Medina, y al vicepresidente y socio del CPB, José María Bolaños, por omitir y no actuar como miembros de la junta directiva ante los hechos puestos en su conocimiento y por no transmitir estas informaciones a las comisiones de Ética y de Disciplina, nombradas para atender estos asuntos en su momento.

¿Qué responde el presidente del CPB?

“La suspensión todavía no se ejecuta porque hay derecho a reposición con ellos y a apelación con la asamblea general. Entonces, los pasos a seguir para cerrar este capítulo es convocar una asamblea extraordinaria y ahí se define”, dijo Lucero.

Frente al caso del presunto acoso sexual, Lucero señaló a SEMANA: “Lo único que puedo decir es lo que ha manifestado la supuesta víctima. Ella mandó dos comunicaciones donde dice que no ocurrió nada. A mí me adelantó una investigación el presidente encargado de la época, porque yo había pedido una licencia para viajar. La fiscal me convocó a mí y a la señora, quien se retractó. La junta aceptó y cerró el caso”.