Gustavo Gómez responde a Petro por declaraciones sobre la prensa. “Se asoma a la muerte de los periodistas como tratando de ver qué muerte es buena y cuál es mala”

“He estado hablando con algunos colegas, tratando de entre todos de entender sus palabras. Algunos han hecho una lectura que me parece aterradora en el sentido de que usted se asoma a la muerte y el asesinato de los periodistas como tratando de ver qué muerte es buena, qué muerte es mala, qué periodista está vivo, cuál no debería estar vivo, y me parece que ya es una cosa un poco caótica y ofensiva y francamente de mal gusto para con los periodistas”.

“Le confieso que muchos entendieron que es eso que el desagrado que usted siente por la prensa cuando no lo abanica, cuando no lo aplaude, cuando no somos áulicos suyos, cuando no hacemos las inflexiones que a veces al poder tanto le gustan, lo lleva a estas declaraciones públicas que son francamente molestas y dolorosas”, le dijo Gómez a Petro.