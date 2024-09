Petro se comprometió a que su Gobierno respetará la libertad de prensa, pero arremetió contra periodistas y medios. “Empieza por usted”

Expresó el mandatario colombiano, de frente, que en Colombia no existe la comunicación social, señalando que los medios del poder se dedican a reproducir mentiras hasta hacerlas verdad.

“Es decir, los diferentes sectores de la sociedad no se han juntado, no han hablado, no han dialogado, se han matado. Entonces, hoy se puede restablecer una comunicación social, es decir, entre la pluralidad de la sociedad colombiana, sin negar ninguna, o tenemos que escuchar solo la comunicación del poder, como lo hizo Goebbels, que fue lo que le pregunté a usted, doctor, director de la Flip. Y si Goebbels estuviera hoy, ¿se protegería Goebbels? Fue mi pregunta”, expresó Petro.