Petro califica las pruebas en su contra en el CNE como “chambonas”. Habló de nuevo de un golpe de Estado y vaticinó oleada violenta si lo tumban

“Los hechos son de antes o después, que el acto de recogimiento del pueblo por haber triunfado, como costó no sé qué en el salón, entonces eso es sobrepasar los topes. Si eso es después de ganar, después de que cuentan los votos, después de que los escrutan al estilo colombiano, cuando el opositor dice que acepta la derrota o no, lo han publicado ustedes todas las veces”, anotó el mandatario colombiano.

Continuó con el fuerte discurso: “Entonces eso es en la campaña, estaba buscando votos cuando ya había ganado. ¿A quién se le ocurre esa chambonada? Si no a gente que está oscuramente vinculada a un golpe de Estado. Y así es todo, que el avión, El Espectador publicó, nadie reprodujo. Y el titular de El Espectador dice lo contrario del artículo, porque presenta la defensa jurídica –la empresa Sadi, que no tiene dueño– al señor ese que cogen preso, le alquila el avión a otra empresa de aviones y esa le alquila a un empresario que es el dueño del helicóptero y se lo devuelve cuando terminan su contrato ”.

“Nosotros no tenemos que ver con eso, devuelven la avioneta a esa empresa y esa a la inicial y nosotros hacemos un contrato con la inicial y nos da ese avión alquilado. Y dice exclusivo, exclusivo para que cuando lo usemos no lo use otro pasajero. Y entonces mire la chambonada que hacen con la que quieren tumbar al presidente y ustedes no lo dicen la mayoría”, detalló el mandatario colombiano, haciendo mención a las pruebas del CNE.