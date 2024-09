Petro vs. el Consejo de Estado: los puntos clave de la decisión que desató la furia del presidente por investigación en el CNE

El presidente Gustavo Petro ha vuelto hablar de golpe de Estado. Lo hizo, sin embargo, por una decisión judicial que entraña de ninguna manera esa consecuencia. “No acepto que a través de un documento de una Sala de Consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, señaló el primer mandatario.