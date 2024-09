CUT confirmó que la marcha del próximo 19 de septiembre será en contra del supuesto “golpe blando” denunciado por Petro

“Voy a poner solamente un ejemplo. Fecode se ha repetido una y otra vez que los 500 millones se los dio fue a Colombia Humana y no a la campaña presidencial. Hay escritura pública sobre el tema y sin embargo lo siguen sumando como una forma de superar los topes”, expresó Fabio Arias en el palacio presidencial tras una reunión con el presidente Petro.

“Vamos a defender eso porque lo otro sería un quiebre institucional en el cual el país, con la situación que vivimos, creo que no le donaría absolutamente nada, especialmente a la democracia”, insistió.

Lo particular de la declaración de la CUT, es que se dio 24 horas después de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, arremetió el domingo, 8 de septiembre, nuevamente contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la investigación que avanza en el organismo frente a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.

“Mientras de un plumazo, y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana”, señaló en X Gustavo Petro.

Volvió a cargar contra la clase más pudiente del país: “La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”.