Carlos Lehder, uno de los exnarcotraficantes más excéntricos de Colombia, habló de su situación financiera: “Estoy pobre, pero libre”

“Crecí en Estados Unidos y adopté mucho el gusto musical estrambótico, me divertía cuando tenía que hacerlo, paseaba, tenía acceso a sitios muy cómodos, tuve acceso a mucho dinero y a gozar del tiempo libre, pero era dedicado y apasionado a la misión que tenía: contrabandear cocaína a Estados Unidos. Me perfeccioné en ello, me volví muy exitoso y, por eso, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Jorge Ochoa confiaban en mí ciento por ciento”, narró.

“Ya no me siento capaz de volar un avión, eso requiere de mucha disciplina, es intenso y requiere acciones inmediatas. No me voy a arriesgar a quedarme sin gasolina por volar un avión. Aprendí a volar en la isla que compré en las Bahamas, tenía una pista, tuve un instructor que me enseñó a volar, era un americano, fue mi jefe de pilotos, hice el curso con él y después con la práctica volaba. No tenía licencia, todo era muy empírico. El trayecto aéreo de Colombia a Bahamas lo recuerdo mucho, es un paso largo, tremendo. Aprendí a volar porque en esas avionetas se movía coca”, detalló.