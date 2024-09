Pese a que la ley faculta al CNE para investigar la financiación de la campaña presidencial, Petro le echó la culpa a robots de sabotear su Gobierno

El presidente de la República, Gustavo Petro publicó un particular mensaje este lunes 9 de septiembre, en el que insistió en que se estaría fraguando un supuesto plan para desestabilizar su gobierno del llamado cambio.

Y es que al mandatario colombiano no le ha gustado para nada la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), a una presunta violación de los topes en la financiación de su campaña presidencial, de primera y segunda vuelta.

“Cuando el fascio de Ordóñez quiso sacarnos de la Alcaldía, burlando el voto popular, solo porque yo era progresista aduciendo una sanción disciplinaria, que no es de juez, sino administrativa, porque no le prorrogué el contrato a los zares del aseo y se lo entregué a una empresa pública y a los humildes recicladores”, posteó Petro.

Cuando el fascio de Ordoñez quizo sacarnos de la alcaldia , burlando el voto popular, solo porque yo era progresista aduciendo una sanción disciplinaria, que no es de juez sino administrativa, porque no le prorrogué el contrato a los zares del aseo y se lo entregué a una empresa…

Y agregó el mandatario colombiano: “Tuve que ganarle a Ordóñez en todos los estratos judiciales nacionales e internacionales y logré una sentencia de la CIDH que es obligatoria y que ahora el Consejo Electoral— que no es juez— intenta de nuevo burlar, de manera más grave. Esta vez ayudándose de un juez: la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero compuesta no de jueces penales sino de políticos, muchos derrotados en las elecciones del 2022″.

Además, indicó: “Aquella vez el pueblo bogotano fue determinante. Seis veces llenó la plaza de Bolívar. Esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la plaza de Bolívar, sino ir por el poder”.

También detalló en su tesis: “no tenemos miedo, estamos tranquilos, una artista trae un retrato de Allende que colgaré en las salas del Palacio. Solo le decimos al grupo mafioso que con dinero intenta asesinarnos y pagar por el quiebre de la Constitución, que se detenga, porque no sabe qué huracán está desatando”.

En ese escenario, volvió a cargar contra la clase más pudiente del país: “La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”.