Procuraduría abre investigación paralela para identificar funcionarios implicados en adquisición de Pegasus. “Hasta el momento no se ha encontrado nada”

La procuradora Margarita Cabello explicó que “esa denuncia no es la primera vez que aparece. En el año 2021 hubo un llamado en ese sentido y la Procuraduría, como bien tiene que hacer, abrió indagaciones, hizo incluso unas diligencias de inspección disciplinaria y en ese momento no se encontró mucho , la indagación está abierta”.

La fiscal Camargo aseguró que “nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió. Ese tipo de software son muy sofisticados, que normalmente no dejan rastro, entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración”.