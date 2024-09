Confirmado | Fiscal y presidente Petro se reunieron una hora antes de la alocución por la denuncia del software Pegasus

La fiscal y el presidente Petro se reunieron una hora antes de la alocución sobre la compra de Pegasus. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó el encuentro, advirtió que aún no hay evidencia sobre chuzadas a magistrados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PSHjBt4Eyx

“Ese en particular, el presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Yo creo que son dos cosas, la información que se brindó no es en esencia correcta, cada tanto se hace una revisión de nuestro sistema de seguridad de cúpula y una cosa coincidió con la otra”, dijo la fiscal.