Luz Adriana Camargo, una fiscal obediente a Petro

Más de uno está sorprendido con las actuaciones de la fiscal Luz Adriana Camargo porque pareciera cumplirle órdenes al presidente Petro. El más reciente episodio fue el siguiente: en una extraña alocución, Petro denunció que supuestamente el Gobierno Duque compró el equipo de espionaje Pegasus por 11 millones de dólares. Solo unas horas después, la Fiscalía de Camargo anunció “actos investigativos para establecer la verdad” y encontrar a “los responsables”. Lo que la obediencia no le dejó ver a la fiscal es que el tal documento secreto de Petro lo publicó la prensa en Israel hace seis meses, y el Ministerio de Defensa en Colombia lo había desestimado, señalando que no se hizo tal compra. Con el paro camionero, Camargo hizo lo mismo. Corrió a anunciar investigaciones contra los líderes de la protesta. Lo curioso es que la Fiscalía de Camargo no tiene la misma velocidad con los casos que tienen que ver con Petro y su Gobierno, como las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.