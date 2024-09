Germán Vargas Lleras recomendó a las mujeres periodistas a quienes Petro llamó “muñecas de la mafia” exigir rectificación judicial

Vargas Lleras se refiere al fallo sin precedente en la historia judicial del país donde la Corte Suprema le ordenó a un presidente en ejercicio rectificar contra su hermano y la familia porque el primer mandatario le dijo al país que la Nueva EPS, hoy intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, había sido fundada por los parientes del exvicepresidente y, además, denunció que Enrique Vargas, cuando fue miembro de la junta directiva de esa empresa, supuestamente, escondió facturas por encima de los 5 billones de pesos que no se pagaron. La Corte Suprema determinó que no era cierta esa afirmación y obligó al mandatario a rectificar hasta el viernes 13 de septiembre.

“Este es el primer hecho jurisprudencial, me place mucho que me haya correspondido a mí, con mi acción de tutela que presenté ante el Consejo de Estado. Me parece muy bien que el Consejo de Estado haya sentado este precedente para que los funcionarios, por importante que sean, tienen que tener un respeto y unos límites, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Claro, los más altos funcionarios tienen derecho a opinar, a comunicar, pero tienen límites. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Estado. El presidente no tuvo esa diligencia y veracidad en la información que dio sobre Enrique Vargas y su familia”, dijo Enrique Vargas a SEMANA.