Enrique Vargas Lleras habla del fallo del Consejo de Estado que obliga a Gustavo Petro a retractarse: “espero que cumpla antes del viernes”

SEMANA: ¿Cómo le pareció la decisión del Consejo de Estado que le ordenó a Gustavo Petro retractarse frente a señalamientos que hizo contra usted y la familia Vargas Lleras sobre posibles hechos de corrupción en la Nueva EPS?

ENRIQUE VARGAS LLERAS: Me parece justa. Se ha mancillado mi buen nombre, mi reputación, mi trayectoria con afirmaciones difamatorias. Afortunadamente, llegó el momento y el Consejo de Estado tuteló mis derechos constitucionales.

SEMANA: ¿Cree que Gustavo Petro cumpla?

E.V.: El Presidente tiene que cumplir la Constitución y la ley y la tutela es un instrumento que él ha utilizado en muchas oportunidades, especialmente cuando fue alcalde mayor de Bogotá, espero le dé cumplimiento y acatamiento. De lo contrario, estaría frente a un desacato que no sería favorable para él y para el país.

Enrique Vargas Lleras. | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Hay antecedentes de un presidente que tenga que rectificar por una orden judicial?

E.V.: No, este es el primer hecho jurisprudencial, me place mucho que me haya correspondido a mí, con mi acción de tutela que presenté ante el Consejo de Estado. Me parece muy bien que el Consejo de Estado haya sentado este precedente para que los funcionarios, por importante que sean, tienen que tener un respeto y unos límites, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Claro, los más altos funcionarios tienen derecho a opinar, a comunicar, pero tienen límites. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Estado. El presidente no tuvo esa diligencia y veracidad en la información que dio sobre Enrique Vargas y su familia.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: juan diego cano

SEMANA: Petro dijo, por ejemplo, que la familia Vargas Lleras fundó la Nueva EPS.

E.V.: El país conoce que la Nueva EPS fue fundada en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en el momento en que hubo toda la famosa Ley 100. Yo no tuve nada que ver con su fundación. Hice parte de su junta directiva en representación de la Caja de Compensación Familiar Cafam, no fui fundador ni accionista de la misma.

SEMANA: Petro afirmó que ustedes, los Vargas Lleras, habían escondido facturas de la Nueva EPS por encima de los 5 billones de pesos y que ese dinero se debía.

E.V.: Eso es falso, imagínese, cómo hace eso un miembro de junta directiva. Yo no tenía ordenación del gasto, no era funcionario de la administración, hacía parte de su consejo asesor donde uno da unos direccionamientos y se fijan políticas, pero no era parte del área administrativa de la Nueva EPS.

SEMANA: ¿De dónde sacó el presidente Petro esa información?

E.V.: No podría decirle yo a usted, el presidente dice tantas cosas todos los días que uno no sabe de dónde sale la información. Tampoco sabe uno cómo el equipo que lo acompaña no controla toda la información que, a veces, el primer mandatario le entrega a los colombianos. Ni yo ni mi familia hemos hecho algún tipo de ocultamiento. Tampoco fuimos fundadores de la Nueva EPS. Menos se hicieron beneficios políticos desde allí. Esos son los derechos que me ha amparado el Consejo de Estado. Yo espero que antes del día viernes se dé cumplimiento al fallo para restablecer los derechos a mi buen nombre, mi honra y la de mi familia.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. | Foto: REVISTA SEMANA

SEMANA: ¿Hay un trasfondo político en las denuncias de Petro?

E.V.: Por supuesto que sí hay un trasfondo político. Y si el Presidente lo que quiere es un debate político, pues tiene que buscar a la persona de la familia que hace política, que es el doctor Germán Vargas Lleras. Él siempre ha estado listo para contestar y defender sus ideas, pero no tiene que atacarme a mí, ni calumniar, ni faltar a la verdad.

SEMANA: Aprovecho para preguntarle, ¿su hermano, Germán Vargas Lleras, aspirará a la Presidencia?