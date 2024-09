Gustavo Petro tendrá que responder ante el Consejo de Estado porque llamó a periodistas “muñecas de la mafia”; le exigen rectificación

“Este es el primer hecho jurisprudencial, me place mucho que me haya correspondido a mí, con mi acción de tutela que presenté ante el Consejo de Estado. Me parece muy bien que el Consejo de Estado haya sentado este precedente para que los funcionarios, por importantes que sean, tienen que tener un respeto y unos límites, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Claro, los más altos funcionarios tienen derecho a opinar, a comunicar, pero tienen límites. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Estado. El presidente no tuvo esa diligencia y veracidad en la información que dio sobre Enrique Vargas y su familia”, le dijo Enrique Vargas a SEMANA.