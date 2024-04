Alcalde de Bucaramanga se despacha contra el Gobierno Petro y lanza advertencia a venezolanos: “Acá se cumple la ley”

J. A. B.: Ha sido muy distante. Hoy no hay ningún tipo de acercamiento con el Gobierno nacional, no hay eco. Hemos tenido reunión con el ministro de Defensa, con la ministra de Vivienda, pero no ha pasado de ahí. Lamentablemente, sentimos que hay un veto del Gobierno nacional para algunas ciudades del país, entre ellas Bucaramanga. No hay un interés claro, no hay una atención puntual y nos ha tocado a nosotros asumir el reto con nuestras propias manos, con los recursos que tenemos.