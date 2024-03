El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se despachó contra la reforma a la salud de Petro y lanzó una preocupante advertencia

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en entrevista con SEMANA, se despachó contra la polémica reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, y dijo que busca generar una grave crisis que termine recayendo directamente sobre los mandatarios municipales. “Nos quieren entregar los problemas, pero no nos brindan las herramientas para resolverlos. Me opongo a eso de forma rotunda”, sostuvo Beltrán.

“A los municipios nos entregan atenciones, pero los mecanismos son vagos o no son concretos. ¿Y qué va a pasar? Los alcaldes somos los que vamos a tener que entrar a resolver la crisis del sistema de salud. La gente no va a decir: es que fue el Gobierno, no. Va a decir es que el alcalde no ha servido, no me dio la medicina, no me atendió”, advirtió el mandatario de la capital santandereana.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Beltrán agregó: “En ocasiones sentimos que hay una agenda nacional para entregarle una cantidad de problemas a los alcaldes para que sean ellos los que tengan que responderle a la ciudadanía, y que crucifiquen a los gobiernos municipales y no al Gobierno nacional, cuando aquí estamos hablando de responsabilidades del Gobierno nacional”.

“Es como si hubiese una agenda para desgastar a los mandatarios municipales, cargándolos de problemas y no de soluciones”, agregó el alcalde de Bucaramanga.

En el caso de la reforma a la salud, el alcalde se preguntó si realmente los llamados Centros de Atención Prioritaria (CAP) que propone la reforma de Petro tienen la capacidad de brindarle una atención a los ciudadanos.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga. | Foto: 1: SEMANA. 2: Anadolu Agency.

También se mostró preocupado porque dijo que hay acciones que ha tomado, por ejemplo, la prohibición del consumo de drogas en los parques y el espacio público, que son desvirtuadas por el Gobierno Petro.

“Eso no nos va a hacer reducir ni bajar el ímpetu, sino por el contrario, vamos a seguir actuando, entraremos en las batallas jurídicas que tengamos que entrar, a Bucaramanga la tendremos que hacer respetar”, dijo.

“No voy a cambiar mis convicciones, actuaremos siempre en el marco del respeto, pero que no confundan ser mansos con ser mensos”, le dijo Beltrán a SEMANA.

El alcalde señaló que la relación con el Gobierno Petro no ha sido la mejor. “No hemos tenido una conversación fluida con el presidente. Hemos tenido reuniones con algunos de sus funcionarios. Los mandos medios han sido muy decentes con nosotros, pero en realidad no nos han dado nada. Por el contrario, nos han quitado. Por eso, como dice el dicho, si no nos van a dar, que no nos quiten. Si no suman, que no estorben”.

El alcalde lamentó, por ejemplo, la decisión del Gobierno de frenar la construcción de la vía Bucaramanga-Pamplona. “Eso nos ha generado unas complicaciones enormes para poder pensar ahora cómo desarrollamos ese corredor vial”.

También criticó la falta de dinero para atender la gestión del riesgo de desastres, porque afirmó que en la capital santandereana hay 72 barrios en zonas de alto riesgo. “Esos recursos ya no están, se redujeron”, afirmó.

Beltrán lamentó la falta de voluntad del Gobierno para liquidar Metrolínea, el sistema de transporte masivo de Bucaramanga que está prácticamente quebrado. “El problema no es que no quieran liquidar Metrolínea, es que no invierten recursos en la compra de buses. Es decir, no nos dejan liquidar, pero tampoco nos dan los dineros. Estamos perdiendo 3.000 millones de pesos de pesos mensuales (para cubrir los costos de operación de la flota que aún sigue rodando), ese dinero debería estar siendo invertido en población vulnerable”.

Alcaldes, sin plata

El mandatario puso de presente la falta de recursos por parte del Gobierno, lo que lo ha llevado a buscar recursos de cooperación internacional para sacar adelante algunas de sus iniciativas.

“La visión del Presidente, y así lo dijo en su último encuentro con los alcaldes, es invertir en los municipios pequeños y no en los grandes, porque, según él, los grandes se pueden autosostener, esa es su filosofía. Naturalmente, eso nos deja en un escenario de no tener recursos. Estamos buscando otros mecanismos. No me voy a dejar amedrentar por eso”, añadió Beltrán.

Tuvieron que pasar dos meses del nuevo periodo de los mandatarios locales para que el presidente Gustavo Petro se reuniera con los alcaldes del país. | Foto: Presidencia de la República

El alcalde de Bucaramanga reiteró sus profundas diferencias ideológicas con Petro: “No voy a dejar que el microtráfico gobierne a la ciudad, no voy a dejar que la anarquía y el delincuente tengan más derechos que el ciudadano de bien. No voy a permitir que un policía, por defender a un ciudadano, termine jodido por no haberlo defendido”.

“Seré opositor de que el Gobierno utilice nuestro dinero para pagarles a los delincuentes con el fin de que dejen de robar. Eso es absurdo. Me voy a poner las veces que sea necesario. Soy fiel opositor de la legalización de la droga. ¿Por qué? Porque he dado luchas muy bravas para que nuestra ciudad sea libre de droga. En esas orillas nunca voy a concertar”, aseguró.

Beltrán, conocido como el ‘Bukele’ de Bucaramanga, por sus propuestas de mano dura contra la criminalidad, dijo que el ‘Plan Candado’ que prometió en campaña para recuperar la seguridad ya está dando resultados.

“Bucaramanga es la primera ciudad que estableció una estrategia de seguridad con 12 líneas de acción, las cuales nos han permitido una lucha frontal contra aquellos migrantes que vienen a delinquir. Llevamos más de siete personas expulsadas del país”, dijo.

Señaló que, en general, los delitos de alto impacto se han reducido entre un 35 por ciento y un 42 por ciento. El único que ha aumentado ha sido el de lesiones personales, debido a las riñas por intolerancia.

Resultados del 'Plan Candado' del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán | Foto: SEMANA

“Bucaramanga tiene un serio problema de intolerancia y esa cifra no disminuye, creció en un 17%. Los últimos cuatro casos de homicidios tuvieron que ver con intolerancia”, afirmó.

Sobre sus resultados en la lucha contra la delincuencia, el alcalde dijo que está cumpliendo con lo que prometió en campaña.

“Estamos poniendo orden y orden es autoridad”, dijo. “Doblamos el tema de incautación de droga y eso obedece a operativos constantes en parques y zonas críticas de la ciudad”, manifestó.

Beltrán advirtió que recibió a Bucaramanga sumida en “una crisis de desgobierno” y con “corrupción”. Dijo que a la ciudad “la empelotaron” y que parte de sus finanzas fueron saqueadas.

“No había liderazgo y todas las entidades actuaban de forma desarticulada”, sostuvo.

“No había un estímulo a la Fuerza Pública”, señaló.

Mi oficina son los barrios.



Hoy desde Transición y La Juventud en el Norte, proyectando las obras que pondrán bonitas otra vez a estas zonas de Bucaramanga.



Estamos poniendo orden en la ciudad y dignificando a los bumangueses. pic.twitter.com/1dn7pszvEr — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) March 13, 2024

El mandatario destacó, igualmente, los resultados de la estrategia ‘caza infractores’, del Ministerio de Transporte, y dijo que Bucaramanga ha sido pionera. “En el primer día, hubo más de 40 personas que denunciaron con videos. Hoy tenemos entre 100 y 120 denuncias diarias de infractores. Ya no necesito una cámara de ‘fotomulta’, lo que se necesita es un ciudadano comprometido. Hemos encontrado que el 80% de las infracciones son cometidas por motociclistas y muchos con motos alquiladas o no registradas”.

Finalmente, Beltrán dijo que está concentrado en hacer de nuevo que Bucaramanga sea conocida como la ciudad bonita de Colombia.