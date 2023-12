Así es la increíble cirugía que está de moda en Colombia; mujeres Trans que buscan feminizar su rostro

“Eso implica que tú tengas un proceso de transición previo más o menos de un año. No es de un día para otro. Médicamente, para nosotros es muy importante que la persona lleve un año de transición para que la decisión sea firme. Esa es la recomendación”, explicó Ricardo Morales, cirujano maxilofacial.

Básicamente, el procedimiento consiste en reducir la frente, remodelar el hueso de la órbita y elevar las cejas. De esa forma, el rostro de una persona adquiere facciones más femeninas. No obstante, en algunos casos la cirugía implica modificaciones en la nariz, los pómulos y la mandíbula.

“Esto no es una receta. Es una cirugía hecha para cada paciente, de acuerdo a sus necesidades”, enfatizó morales.

En Colombia, la primera paciente del cirujano Morales fue Andrea Cortés , reconocida por ser la primera Policía transgénero del país. Desde entonces, su experiencia ha trascendido no solo en el plano nacional sino también internacional.

“El objetivo es pasar desapercibidas. Es un término que utilizan mucho. La idea es que ellas lleguen a un sitio y no las miren raro . Ellas quieren que se vean femeninas”, dice el cirujano, desde su consultorio ubicado en Bucaramanga.

La cirugía

“Una vez, me llamó una paciente y me contó que cierto día estaba en un baño y se le acerca una mujer para preguntarle si tiene una toalla sanitaria. Ella me dice que en ese momento se graduó de feminidad”.