Así fue el fuerte agarrón entre un candidato a la Alcaldía de Bucaramanga y el secretario de Desarrollo

Teniendo en cuenta que las acusaciones son por el supuesto apoyo a otros candidatos, el secretario le preguntó a su equipo de trabajo si ellos eran libres o no de votar por el candidato que quisieran. “ Aquí ellos votan por quien se les dé la gana ¿sí o no, equipo? Porque incluso aquí hay gente que quiere votar por él”, sostuvo el secretario Neira.

El alegato rápidamente subió de tono y el secretario le pidió al candidato que se retirara del lugar y así mismo, personal de seguridad también le solicitó que dejara las instalaciones de la Alcaldía; sin embargo, el candidato se negó asegurando: “no señor, yo de acá no me retiro, usted no me puede retirar; yo soy un ciudadano y esta es la Alcaldía de Bucaramanga”.