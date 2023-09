Los escándalos que envuelven al exalcalde de Chía que quiere volver al cargo

En conversación con SEMANA, el candidato manifestó que estas son calumnias que serían el resultado de una retaliación por haber pretendido luchar por la custodia de la menor que, según él, no contaba con los cuidados óptimos, sin contar que la madre de la niña no lo dejaba acercarse a la pequeña. Donoso indicó que quiso mantener en reserva el caso para defender los derechos de su hija, pero que al ver que la información se filtró en las redes sociales y medios de comunicación, rompió su silencio.

Un video en el que se ve a su expareja caer al piso mientras está cerca de él sería uno de los videos que para la defensa de la mujer probaría la agresión, mientras que para la defensa del candidato demostraría que él no la tocó el día que estaban próximos a ingresar a la comisaría segunda de Usaquén, en Bogotá.

Donoso ocupó el cargo desde 2016 hasta 2019, y está bajo la lupa del ministerio público por las presuntas irregularidades relacionadas con el trámite y aprobación del POT del municipio, que habría causado daños al humedal Lagos de Chía y la fuente hídrica La Chucua de Fagua, y por la no protección de las reservas naturales.

Juan Daniel Oviedo contra Carlos Fernando Galán: “No me aliaría con él”

Contexto: Juan Daniel Oviedo contra Carlos Fernando Galán: “No me aliaría con él”

No solo el candidato está inmerso en la investigación, también el exdirector de urbanismo, Héctor Orlando Ruiz Palacios, y 15 exconcejales. Todos habrían participado en la aprobación de licencias de construcción en áreas protegidas de Chía.

Al consultar al candidato por estos hechos, aseguró que todo político tiene investigaciones en curso en la Procuraduría y que este no es el primer caso en su contra que llega a ser estudiado por el ente de control. De hecho, calcula que han sido más de 20, pero recordó que en Colombia se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que no puede ser condenado por algo que aún no se ha demostrado.