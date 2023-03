Así regirá el pico y placa en Bucaramanga este sábado, 11 de marzo

Se aproxima un nuevo fin de semana y con este una nueva jornada de pico y placa, por ello las autoridades de tránsito de la Bucaramanga han intensificado los operativos de control en toda la ciudad con el fin de minimizar la congestión en las principales vías de la ciudad.

La restricción de movilidad, además, busca reducir los niveles de contaminación y las cifras de accidentalidad, según informó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).

Incumplir la medida acarrea la inmovilización del vehículo. - Foto: Twitter @transitobucara

En ese sentido, y de acuerdo con la norma, este sábado 11 de marzo no podrán circular por la Ciudad Bonita las motocicletas y vehículos particulares cuyo último dígito de la placa termine en 5 o 6.

A diferencia de entre semana que funciona durante 14 horas continuas, este sábado la medida cinco horas, es decir desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p. m.

Además de los vehículos particulares y motocicletas, esta medida también rige para los automotores de servicio oficial, diplomático, consular, de importación temporal o matrícula extranjera y para vehículos de servicio público, exceptuando a los de transporte individual tipo taxi.

En caso de incumplir esta medida, el conductor será sancionado con la imposición de una multa que supera los $570.000 pesos; y el vehículo podría ser inmovilizado por autoridades competentes.

“Instamos a los conductores a estar pendientes de la rotación y atenderla desde su inicio para contribuir a una mejor movilidad, y evitar la sanción que para este caso equivale a 15 salarios mínimos diarios legales y vigentes, además de la inmovilización del vehículo”, puntualizó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

La restricción de movilidad el sábado aplica durante cinco horas. - Foto: Twitter @JCardenasRey

Así mismo, la DTB recordó que la vía entre la Estación Quebradaseca y la calle 45, en Bucaramanga, es de uso exclusivo para el sistema de transporte masivo Metrolínea, por lo cual, allí se han ubicado agentes de tránsito en varios cruces con el fin de evitar que los particulares utilicen dicho carril.

Liquidarán el sistema de transporte de Bucaramanga

Sin acuerdos, así terminó la reunión que tenía como propósito definir el futuro del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea de Bucaramanga. Las directivas del Metrolínea, representantes de la Superintendencia de Transporte y los acreedores no lograron un acuerdo para salvar el sistema.

De acuerdo con el Sindicato Nacional del Transporte, la reunión inicialmente estaba pactada para el miércoles, 8 de marzo; sin embargo “la entidad (Metrolínea) no presentó y la que se presentó a finales del día 9 de marzo no fue acogida. Por lo tanto, no se dio a la votación y el paso a seguir es la liquidación de la entidad”, aseguró el sindicato.

En ese sentido, ahora la Superintendencia de Transporte deberá pronunciarse mediante un auto y especificar “que cumplidos los plazos de ley para llegar a un acuerdo con los acreedores, se procede a ordenar la liquidación y nombrar el agente liquidar. Este es el paso a seguir, es decir, Metrolínea será liquidada”, agregó el sindicato.

Metrolínea tiene obligaciones económicas de $300.000 millones. - Foto: Twitter: @Metrolinea

Metrolínea, a la fecha, tiene obligaciones con su acreedores por un valor superior a los $ 300.000 millones, según aseguró la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas.

Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte aún no se ha pronunciado, Metrolínea “envía un mensaje de tranquilidad a los miles de usuarios del SITM, pues las rutas seguirán su operación de manera normal, al igual que el sistema de recaudo. Por el contrario, se les invita a que sigan usando el transporte legal”, señaló la entidad.