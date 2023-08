Cayó alias Sebastián, presunto ladrón de conductores y pasajeros en Bucaramanga

“Pero, este no fue el único robo que cometieron. El día 19 de abril lesionaron con arma cortopunzante y hurtaron las pertenencias de un conductor del gremio de taxistas. El actuar delincuencial quedó evidenciado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes junto a la denuncia oportuna de las víctimas permitieron esclarecer estos hechos”, agregó.

Comerciante se salvó de milagro

“Cambié un cheque producto del pago de una panela. Salgo del banco, me voy en mi carro y haga unas vueltas personales por el municipio. Cuando me dirijo al barrio Torres del Castillo, donde vivo, se me acercó el delincuente”, contó a Q’Hubo Bucaramanga el comerciante, de 33 años.