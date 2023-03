Condenan a dragoneantes del Inpec por corrupción en la Cárcel Modelo de Bucaramanga

La corrupción en las cárceles del país pareciera estar fuera de control. Una investigación adelantada por la Fiscalía da cuenta de cómo un par de funcionarios del servicio de custodia y vigilancia del Inpec juntaron fuerzas con el fin de burlar los controles de la Cárcel Modelo en Bucaramanga (Santander).

Henry Ravelo Rey y Yahirbeth González, como fueron identificados los dragoneantes, en un acuerdo de voluntades les facilitaron a los privados de la libertad, que se encuentran en el patio seis, ocho celulares, tres cargadores, cuatro manos libres y 30 sim card.

Los guardias ingresaron celulares y otros objetos no permitidos al penal. - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @INPEC_Colombia.

De acuerdo con la investigación, dichos elementos habrían sido ingresados por Ravelo Rey al penal y pese a que González se enteró del hecho, no impidió ni reportó el caso; esto ocurrió en 2015. Las labores de inteligencia permitieron poner al descubierto esta situación y judicializar a los dos dragoneantes.

Luego de un largo proceso judicial, Henry Ravelo Rey y Yahirbeth Gonzalez fueron condenados en segunda instancia por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga y deberán pagar 32 meses de detención por el delito de prevaricato por omisión.

“En los patios de las cárceles de Colombia se vende de todo. En las cárceles, por ley, debe mandar el Inpec, pero eso no se da; es letra muerta y por culpa muchas veces del mismo Inpec. Aunque esta corrupción no se da en todos los funcionarios, es claro que hay corruptos. A veces son las familias de los internos, pero también los guardianes entran la droga y cosas ilegales, e incluso muchas veces se ha visto que son capturados. Pero, otras veces, no se sabe nada; no hay en el Inpec el control necesario entre ellos mismos para saber lo que entran y lo que sacan y ahí está el detalle”, dijo Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios de Santander.

Cabe recordar que esta semana, tras el escándalo que surgió luego de conocer los videos en los que el llamado Negro Ober amenaza a comerciantes de la ciudad de Barranquilla, el Inpec tomó la primera decisión de fondo: declarar insubsistente al director de la cárcel de Girón en Santander, justamente el sitio donde se encontraba el peligros delincuente.

El hecho ocurrió en el 2015 en el patio 6. - Foto: Inpec.

Jorge Alberto Contreras fue notificado de la decisión del director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, que justamente en el pasado lunes advirtió que adelantarán una investigación formal por los hechos que calificó de “vergonzosos” y que ahora motivan la salida del director de este centro penitenciario.

“Se desplazó una comisión de la oficina de control interno disciplinario para recoger elementos materiales probatorios y así determinar quiénes son los responsables de permitir el ingreso de estos elementos y por qué estaban en poder del privado de la libertad… En cuanto al director, estamos revisando si tomó algún tipo de decisión”, dijo el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

Por medio de un documento que conoció SEMANA, el director del Instituto Nacional Penitenciario declaró insubsistente a Contreras, una decisión que no afecta a las investigaciones de carácter disciplinario y penal que se puedan derivar de las actuaciones de funcionarios del Inpec y que estarían comprometidos en los beneficios que se entregaron al cabecilla criminal.

Director del Inpec, destituyó al director de la cárcel de Girón, Santander. - Foto: Cortesia Inpec

“No vamos a permitir que esto continúe, que estos establecimientos sigan en ese desorden y pues cada director debe responder por lo que pasa en el sitio que tiene bajo su control; estamos revisando tanto al director como a todos los funcionarios que estaban en ese momento de turno”, explicó el director del Inpec tras advertir la apertura de las investigaciones.