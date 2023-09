Conductor borracho mató a una mujer, dejó a otra herida y luego se dio a la fuga en Bucaramanga

La lamentable situación ocurrió hacia las 4:30 a.m., en la vía que comunica a El Palenque con el Café Madrid, en el sector norte de la capital santandereana. De acuerdo con el reporte entregado, dos mujeres, quienes se movilizaban en una motocicleta, fueron arrolladas por un vehículo en el sector conocido como Chimitá.

Precisamente fue la misma motocicleta de las víctimas la que impidió que el conductor siguiera avanzando y lograra escapar. “ En medio de la tensionante situación se le hace el llamado de detenerse, pero no lo atiende y es la misma motocicleta que lleva por delante la que logra detenerlo ”, detalló Carlos Bueno.

Tan pronto el hombre se detuvo, los agentes le solicitaron los documentos y se llevaron otra sorpresa. “El vehículo no tenía papeles, revisión técnico mecánica, Soat, no tenía licencia de conducción y esto desafortunadamente pudo haber influido en el accidente, la persona no estaba en condiciones para manejar un carro, tenía grado dos de alcoholemia”, sostuvo el director de Tránsito de Bucaramanga.