El ciclista Germán Gómez recuperó su pasaporte tras haber sido víctima de hurto en Bucaramanga

La ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, vive una ola de inseguridad, donde en días pasados un reconocido ciclista santandereano fue víctima de la delincuencia que tiene atemorizada a los bumangueses.

Este es el caso de Germán Darío Gómez, un joven corredor quien recientemente fue campeón nacional sub-23 de la contrarreloj en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2023 y, que por culpa de los dueños de lo ajeno, su competencia en Europa se vio casi que perdida, luego de que le robaran su maleta con sus pertenencias adentro.

Germán Darío Gómez, ciclista colombiano. - Foto: Tomada de Instagram: @germaangomez

Sin embargo, después de una semana, solo pudo recuperar su pasaporte con el cual podrá asistir al Giro de Italia, pero ahora deberá comprar una indumentaria totalmente nueva, debido a que solo le devolvieron los documentos.

“Aparecieron los papeles, pero el resto de artículos no se sabe de su paradero y por eso quiero invitarlos a que no compren esos artículos, si ven un ciclocomputador, un casco, unas gafas y zapatillas que estén seguros de su procedencia y no contribuyamos a los ladrones”, contó Gómez en un video.

De acuerdo con el ciclista, este robo se registró sobre el mediodía del pasado 1 de marzo, en la calle 50 con carrera 15 de Bucaramanga, cuando había dejado su maleta color amarilla en el interior de la camioneta (Mazda de platón) de un amigo.

“Él dejó la maleta y tuvo que comprar algunas cosas, un repuesto para una moto, y en ese momento le sacaron la maleta del carro”, explicó el deportista, quien no se encontraba en el lugar de los hechos.

Estas publicaciones las hizo el mismo deportista. - Foto: Tomada de Instagram: @germaangomez

Por su parte, el santandereano se encuentra consternado ante el flagelo y pide la colaboración de las autoridades y comunidad en general para ayudar a encontrar a los responsables de este robo.

Operativos contra la delincuencia

Cualquier descuido es aprovechado por los delincuentes para despojar a los ciudadanos de sus pertenencias y vehículos en la ciudad de Bucaramanga (Santander), donde en las últimas horas las autoridades desarticularon una temida banda de ladrones que se movilizaban en motocicletas y que, además, se dedicaba a la extorsión.

Siete hombres y dos mujeres, según las autoridades, conformaban el grupo criminal conocido como Los Legendarios, el cual azotó durante un año el área metropolitana de Bucaramanga con el hurto de motos mediante la modalidad de halado. El modus operandi de estos delincuentes quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

El grupo delincuencial se dedicaba al robo de motocicletas de alto cilindraje y alto valor económico. - Foto: Policía Mebuc.

“Estos sujetos serían al parecer los responsables del hurto de más de 90 motocicletas entre los años 2022 y 2023, las cuales en su gran mayoría eran llevadas hasta municipios cercanos, como el Sur de Bolívar, donde eran vendidas a bajos costos o en algunos casos exigían dinero a los propietarios para regresarlas. De estos casos, ocho de ellos fueron plenamente identificados los hurtos”, explicó el brigadier general José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los legendarios operaban bajo el mando de Walter Serafín Bustos Jaimes, conocido con el alias de El Mono, quien se encargaba de asignar los roles de sus cómplices dentro de la organización. Las personas que integraban esta banda cumplían funciones de haladores, atracadores e intermediarios.

Cuatro hombres y dos mujeres fueron capturados. - Foto: Policía Mebuc.

Alias El Mono fue capturado mediante orden judicial en un operativo de registro y allanamiento que se llevó a cabo en la capital santandereana. Esta persona era solicitada por el delito de hurto, concierto para delinquir y extorsión.

“Se efectuaron seis allanamientos en los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Tona, en los cuales fueron capturados cuatro hombres y dos mujeres. Otros dos integrantes de la organización se encuentran privados de la libertad por otros procesos judiciales y en la prisión fueron notificados de este nuevo delito. Uno más se encuentra prófugo; sin embargo, se generó circular azul y está siendo buscado en más de 193 países”, agregó el brigadier general Roa.

De acuerdo con las autoridades, para llegar a Los Legendarios, los investigadores de la Sijín analizaron cámaras de seguridad, realizaron retratos hablados, interceptación de líneas telefónicas y búsqueda selectiva en bases de datos.