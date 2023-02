El fuerte rifirrafe entre un concejal de Bucaramanga y la jefe de Gobernanza: “es un acosador, nunca presenta pruebas”

El concejal Carlos Parra y la jefe de Gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas Téllez, son los protagonistas de un nuevo rifirrafe en la capital santandereana. Los funcionarios han hecho fuertes declaraciones y acusaciones de presuntos hechos de corrupción en la ciudad.

La controversia inició cuando el concejal Parra, en entrevista con Radio Melodía, aseguró que Rojas Téllez era quien, al parecer, lideraba los hechos de corrupción en la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey.

El concejal Parra asegura que la jefe de Gobernanza es la líder de la corrupción en la alcaldía de Bucaramanga. - Foto: Facebook @CarlosParra.

“Para mí la cabeza de la corrupción en la Alcaldía se llama Saharay Rojas, porque es una persona ligada a múltiples hechos de corrupción en Neiva. Yo hablé directamente con concejales de allá y supe que la estrategia que usan aquí es la misma (...) Nosotros denunciamos cómo el PIC tenía sobrecostos absurdos. En Inderbu se gastaron $1,200 millones en pagar la semifinal de Copa América femenina a un privado, en la administración pública eso no se puede hacer”, dijo Parra en la emisora en mención.

Ante dichas afirmaciones, Sarahay Rojas, quien es abogada y antes de llegar a su cargo actual, dirigió durante tres años la secretaría de Hacienda de Bucaramanga, aseveró que el concejal se ha dedicado a difamar su nombre e incluso catalogó este hecho como un acto misógino.

El concejal Parra es un acosador y misógino.



Miente a la gente y hace acusaciones falsas que NO tiene como probar en mi contra.



Busca mediatizarse, los medios lo sacan sin corroborar información y sabe que así le toque retractarse, no importa porque el daño está hecho.🧵 pic.twitter.com/kyCbZm8T9b — Saharay Rojas (@RojasSaharay) February 1, 2023

“El concejal Carlos Parra es un acosador, sin lugar a duda es claramente es misoginia. Carlos Parra siempre me ha acusado, de manera irresponsable, sin ninguna prueba porque él se ha enfrentado con mis abogados en las denuncias que ha hecho en mi contra, pero jamás ha tenido una prueba. Siempre dice que le llegaron las denuncias al chat. Yo no soy la ordenadora del gasto ni la que firma los contratos”, expresó en Radio Melodía, la jefe de Gobernanza de Bucaramanga.

Y agregó que: “él utiliza sus prácticas acosadoras igual que su jefe político, Rodolfo Hernández. Esta es una práctica que solo pasa en Bucaramanga. Yo nunca me había sentido de esa manera. Nunca había sentido que una persona sin fundamento dañara la dignidad de las personas, porque no tiene ninguna prueba, porque eso es rentable políticamente para él, igual que Rodolfo, lo ha hecho contra un montón de personas, al final deben retractarse, pero el daño ya está hecho. Carlos Parra no tiene ni el 10% de mi carrera”.

Saharay Rojas Téllez, es la jefe de Gobernanza en la administración de Juan Carlos Cárdenas. - Foto: Alcaldía Bucaramanga

En medio de su defensa, la jefe de Gobernanza de Bucaramanga indicó que denunciará penalmente al concejal Parra para que sustente las supuestas pruebas que tiene en su contra, toda vez que no es la primera vez que es acusado por él de hechos de corrupción.

“Yo voy a defender mi dignidad y no voy a permitir que una persona me acose, jamás he realizado un acto de corrupción. Injuria y calumnia es el delito por el cual será denunciado. Por ahora, lo invito a que trabaje, ya que lleva tres años como concejal haciendo videos para redes, armando campañas políticas y mintiendo”, concluyó Rojas Téllez.

A esta polémica se han unido varios personajes de la política en Bucaramanga y Santander, como el representante a la cámara Cristian Avendaño, el secretario de Desarrollo Social e incluso el director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

“Pregunta ¿Qué hacía la ex secretaria de Hacienda @RojasSaharay ahora jefe de Gobernanza el 25 de agosto del 2022 a las 7:15 p. m., en la carrera 39 A con 41 ¿Habrá video?”, señaló el representante Avendaño.

El concejal denuncia irregularidades en contratos firmados por entidades de Bucaramanga (Imagen referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Aquí solo se trabaja por la gente y la ciudad. Frente a acusaciones, con pruebas”, expresó Jorge Neira, secretario de Desarrollo de Bucaramanga.

“En el populismo, es fácil utilizar cualquier caballito de batalla para obtener beneficio político. Es un ataque a la ética y la rigurosidad. Acusar un funcionario público, más si se trata de una mujer que ha trabajado por nuestra región, sin pruebas, es inaceptable”, dijo Cesar Hernández, director del AMB.