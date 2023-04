ELN habría dejado una caja con explosivos cerca de las sedes de la Personería y la ONG Credhos en Barrancabermeja

Una nueva alteración del orden público se registró en la mañana de este lunes, 10 de abril, en el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Las autoridades fueron alertadas sobre una caja abandonada con explosivos en el parque Camilo Torres de este Distrito Petrolero.

De acuerdo con el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, sobre las 6:00 a. m., un habitante de calle halló este elemento sospechoso a inmediaciones de las sedes de la Personería y de la ONG de Derechos Humanos Credhos.

Explosivos en Barrancabermeja. - Foto: Fragmento de video tomado de Facebook

“Nuestro experto antiexplosivos llega con el canino que inicialmente no da señal de explosivo, pero nuestro técnico por seguridad hace la revisión y halla el explosivo improvisado de bajo poder que tenía un sistema de activación por temporizador”, confirmó el oficial.

De inmediato, las autoridades realizaron el proceso de desactivación para salvaguardar la integridad de los habitantes de este sector, donde al interior de la caja fue hallado un panfleto del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ELN sigue generando temor en la comunidad. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

“Estamos realizando las labores de verificación en la zona y la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a la persona que dejó el explosivo con lo que se pretendía generar miedo y zozobra entre los habitantes, puesto que se trató de un artefacto de muy bajo poder que si hubiese estallado no hubiese provocado mayores daños”, puntualizó el comandante.

Cabe mencionar que varios integrantes de la ONG Credhos han sido víctimas de amenazas en situaciones pasadas por parte de grupos armados por la labor de defensa de los derechos de las comunidades en el Magdalena Medio.

Inseguridad en el Magdalena Medio

El departamento de Santander está viviendo una racha de inseguridad, donde en ciertos municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, los grupos criminales siguen atemorizando a la comunidad, pero las autoridades no dan tregua con esta delincuencia.

“He pedido reiteradamente un consejo de seguridad al Ministerio de Defensa para hablar con los gobernadores de Bolívar, Antioquia, Cesar y Norte de Santander, para analizar la grave situación de violencia y orden público que se presenta en la zona del Magdalena Medio. Hay que aumentar operativos, la inteligencia, las investigaciones y que los responsables paguen”, afirmó el mandatario departamental.

Hasta el momento, por los crímenes que tienen azotados a Barrancabermeja y Puerto Wilches, las autoridades no han reportado capturas. Sin embargo, indicaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para establecer las causas y responsables de estos crímenes, con los cuales se eleva a más de 30 el número de víctimas de atentados sicariales en lo corrido de 2023.

Los homicidios han aumentado en Barrancabermeja, Santander. - Foto: A.P.I.

“Debemos fortalecer las capacidades para que haya jueces de control de garantía, fiscales que acompañen a nuestra Fuerza Pública para realizar estos operativos, para que dicten las órdenes de captura, pues nuestra Fuerza Pública seguirá con la moral en el piso, porque no hay un apoyo, no hay un respaldo”, señaló Aguilar.

Así mismo, el gobernador recalcó que entre las víctimas asesinadas hay líderes sociales, quienes en su momento lanzaron alertas por el incremento de la minería ilegal por parte de bandas criminales en la región.

“El Clan del Golfo ya está acechando hacia el departamento de Santander, nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal; ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”, indicó el mandatario.