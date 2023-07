Escándalo en Santander: artistas denuncian que les pagaron $100.000, pero Gobernación reportó pagos por cuatro millones, ¿qué pasó con el resto de la plata?

La Gobernación del departamento de Santander no sale de un escándalo cuando ya está metida en otro peor que el anterior. Esta vez presuntos hechos de corrupción salpican a la Secretaría de Cultura y Turismo, el esquema es similar a los casos denunciados anteriormente: contratos con presuntos sobrecostos, personas presuntamente estafadas y contratistas de dudosa procedencia.

Artistas y humildes artesanos, residentes en las siete provincias de Santander, pusieron al descubierto cómo con un solo contrato fueron presuntamente estafados cientos de ellos. Hoy piden una explicación y embargados por una profunda indignación, hacen un llamado para que este tipo de hechos no se sigan repitiendo, pues consideran que es aprovecharse de la buena voluntad y necesidad de las personas.

Según los documentos, artesanos y artistas recibieron cuatro millones de pesos. - Foto: Suministrada.

Bernardita Ortiz de Rodríguez, una mujer artesana residente en el municipio de Barichara, fue invitada por la Secretaría de Cultura y Turismo el pasado 15 de diciembre de 2022 a un evento realizado en el parque de la mencionada localidad. Allí debía exponer sus artesanías y por ello recibió un estímulo económico, según cuenta.

“Acepté la invitación, fui y llevé unas cositas (artesanías) de aporte y por eso me dieron 100 mil pesitos. El dinero no me alcanzó ni para el pasaje, pero ahora recibí un mensaje en mi celular que decía que me habían pagado cuatro millones de pesos. ¿Por qué nos engañan de esa manera en vez de ayudarnos?, nosotros trabajamos con la pura mano”, contó Bernardita.

La misma historia, presuntamente, se repitió en municipios como Capitanejo, Bucaramanga, Barrancabermeja y Vélez, entre otros. Los artistas y artesanos recibían un estímulo económico, firmaban una factura en blanco y esta después aparecía diligencia por un valor totalmente distinto y muy superior al que los denunciantes dicen haber recibido.

“Hace unos meses hubo una actividad en el parque de Capitanejo, en la cual presenté mis artesanías, me dieron un incentivo de $100.000 y me hicieron firmar una factura en blanco, cuando pregunté por qué estaba en blanco me dijeron que ellos la terminaban de llenar. Ahora, aparece una factura donde dice que yo recibí un incentivo de cuatro millones de pesos”, sostiene Ruth Rincón, otra artesana.

Artistas circenses aseguraron sentirse estafados. - Foto: Suministrada.

Ronald Espinel, artista circense, cuenta que “esto no es un trabajo de siempre, cuando a uno lo llaman se aprovecha la oportunidad. Yo trabajé en seis eventos y por cada uno me pagaron 100 mil pesos, por esas actividades firmé seis facturas en blanco”.

Dada la necesidad, la falta de empleo y oportunidades, las personas antes mencionadas recibieron el dinero, agradecieron y se fueron. Para ellos, hasta ese momento, todo marchaba normal; sin embargo, al revisar el contrato 3820 del 6 de diciembre de 2022, figura como si estas personas hubiesen recibido por cada evento en el que participaron cuatro millones de pesos e incluso más; en el caso de Ronald es como si hubiese recibido 18 millones de pesos.

Según denunció Ferley Sierra, diputado de Santander, los artistas y artesanos habrían sido estafados por la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, entidad que fue contratada por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Cultura, toda vez que es este nombre el que aparece en las facturas que inicialmente fueron firmadas en blanco y luego aparecieron diligenciadas.

“La Gobernación entregó solo en este contrato 272 estímulos, es decir, que casos como esos se repiten cientos de veces. En total, solo en estímulos, a los artistas más humildes y trabajadores les robaron mil millones de pesos; todo esto como parte del contrato 3820 del 6 de diciembre de 2022, firmado por Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura de Santander”, aseguró Sierra.

El diputado Ferley Sierra denunció los presuntos hechos de corrupción. - Foto: Facebook Ferley Sierra.

Así mismo, el diputado señaló que mientras a los artesanos y artistas presuntamente los estafaban, a la presentadora de dichos eventos (8) le pagaron 24 millones de pesos. “La presentadora fue Silvia Vanesa Becerra, la excompañera sentimental de Richar Aguilar, hermano del actual gobernador de Santander. Otro de los nombres que aparece es Jorge Leonardo Zabala, fotógrafo a quien lo hicieron pasar como artista circense para pagarle 18 millones y es un político del partido Conservador”, aseveró.

Adicional a esto, según el diputado, en el mencionado contrato también se habrían destinado otros mil millones de pesos para el “alquiler de una tarima e inmobiliarios con sobrecostos que, en algunos casos, llegaron a valer 30 veces por encima del valor real. Pero, como si esto fuera poco, se gastaron 240 millones de pesos para imprimir ocho mil folletos que hoy están en la basura”, puntualizó Sierra.

¿Qué responde la Gobernación?

Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura y Turismo de Santander, salió al paso de las denuncias tanto de los artistas y artesanos como a las de diputado Sierra. La funcionaria aseguró que la empresa contratista era “idónea” y que cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley.

Mery Luz Hernández, secretaria Cultura y Turismo de Santander. - Foto: Gob. de Santander.

“Vamos a revisar la operación que se hizo con una entidad idónea que, además, se cumplió con todos los requisitos de la norma y de la ley. Se presentaron los soportes, se presentaron los debidos egresos requeridos en la parte jurídica. Nosotros hoy hacemos un llamado a los artistas que consideran que se están presentando irregularidades para que nos las hagan saber, pero también queremos que los entes de control nos acompañen a aclarar esta situación”, dijo Hernández.

Ante estos hechos de presunta corrupción, que deberán ser investigados por la Procuraduría y la Contraloría, el gremio de artistas de Santander convocó a un platón el próximo martes 4 de julio para exigir respuestas y el respeto a sus actividades.