Esta es la millonaria suma que una discoteca de Bucaramanga tendrá que pagarle a joven tras ser golpeado por el personal de seguridad

“Una vez más la verdad sale a la luz y la Justicia me da la razón, esta vez con el fallo del Tribunal que confirma la decisión de primera instancia, rectificando que los dueños de La Cerve, ahora El Solar, y también dueños de otras discotecas, almacenes de ropa y restaurantes en Bucaramanga son responsables por todo el daño que me ocasionaron físico y moral, por las mentiras que salieron a decir para lavarse las manos. Deben repararme y responder por lo ordenado en ambos fallos judiciales ”, explicó a través de su cuenta en X (Twitter) Ernesto Vera.

Ernesto Vera, además, aseguró que desde el momento que se registró el ataque hasta la fecha no ha recibido ninguna reparación por parte de los responsables y pese a haberse sometido a varios procedimientos quirúrgicos para recuperarse de las graves heridas causadas, aún le faltan otros.

“Hasta el día de hoy no he recibido un solo centavo como muchas de estas personas sale a decir. Espero con esto poner punto final a este capítulo y seguir con los tratamientos que aún, cuatro años después, me hacen falta. Además estoy a la espera del proceso penal contra dos de los dueños”, agregó el joven afectado.