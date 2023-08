Este es el panorama de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja en el tercer día de bloqueo

“No hemos tenido ninguna respuesta del Gobierno ante nuestras solicitudes, por eso decidimos tomar las vías de hecho. Solo han sacado comunicados, pero no resuelven nada; nosotros estamos pidiendo que la vía Barrancabermeja - Sogamoso esté en óptimas condiciones ”, aseguró uno de los manifestantes.

“Llevo más de seis horas tratando de ingresar a Sal Alberto y no he podido, la situación está muy compleja, uno como transportador no tiene la culpa de que esto ocurra, pero el pueblo tampoco seguir pagando las consecuencias de esos malos gobernantes” señaló un conductor.