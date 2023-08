Impactante video muestra cómo comerciante en Santander se salvó de milagro porque al sicario se le trabó la pistola

La inseguridad en el departamento de Santander no da tregua, cada vez se conocen más casos de agresiones a los ciudadanos por parte de los delincuentes, a quienes no les importa matar por quedarse con dinero u objetos personales ajenos.

En las últimas horas, a través de redes sociales, se difundió un video en donde se observa cómo un comerciante se salvó de morir, tras ser interceptado por un ladrón armado en el municipio de San Gil.

El delincuente amenazó a la víctima con un arma de fuego. | Foto: Captura de video redes sociales.

De acuerdo con la denuncia, la víctima acudió a una sucursal de Bancolombia para retirar un dinero, la diligencia transcurrió con normalidad y el hombre salió de la entidad, posteriormente se dirigió hacia su vehículo y minutos después, se atravesó el delincuente en su camino.

“Cambié un cheque producto del pago de una panela. Salgo del banco, me voy en mi carro y haga unas vueltas personales por el municipio. Cuando me dirijo al barrio Torres del Castillo, donde vivo, se me acercó el delincuente”, contó a Q’Hubo Bucaramanga el comerciante, de 33 años.

A un primo en San Gil por poco lo mata un ladrón al que, gracias a Dios, se le trabó la pistola. El delincuente iba a robarle una plata que acababa de retirar de @Bancolombia. Estimados @MAguilarHurtado @PoliciaStander busquemos a estos asesinos en potencia. pic.twitter.com/PFMuXKoqri — Julián Mejía (@JulianMejiaPil) August 1, 2023

En las imágenes se observa cómo el delincuente, quien vestía buso color negro, jean, tenis y cubría su rostro con un casco, se acercó al vehículo de la víctima y por la venta lo amenazó con un arma de fuego para que le entregara el dinero.

“Este sujeto tal vez me venía siguiendo desde el banco, porque fue lo primero que me dijo que le entregara el dinero. Yo no apagué el carro, subí los vidrios que los tenía abiertos y el delincuente, con acento extranjero me dijo: ‘chamo entrégueme la plata’, yo le dije que no tenía nada”, agregó al citado medio la víctima.

En medio de las amenazas y dado que el comerciante no entregaba el dinero, el atracador intentó dispararle, pero por fortuna el arma se encasquilló y la bala no salió. Ese momento fue aprovechado por la víctima para acelerar su vehículo y escapar del lugar.

La víctima logró salir ilesa del intento de atraco. | Foto: Captura de video redes sociales.

“Gracias a Dios la bala no salió. No sé qué pasó. Se le trabó la pistola, la volvió a cargar, pero no le entregué el bolso. Pude reaccionar y aceleré el carro, como quedó en el video”, detalló.

El ladrón, según muestran las imágenes, intentó correr detrás del vehículo; sin embargo el comerciante logró huir y resultó ileso de este violento hecho que ya fue denunciado ante la Fiscalía. Las autoridades indicaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para identificar, ubicar y capturar a este delincuente que está acechando a los habitantes de San Gil.

Desarticulados ‘Los Chanelos’

Al descubierto quedó cómo tres presuntos integrantes de una banda delincuencial abordaban a los habitantes de Bucaramanga y el área metropolitana para despojarlos de sus pertenencias, varias de las víctimas resultaron lesionadas con armas blancas en medio de los atracos.

‘Los Chanelos’, como eran conocidos los integrantes de este organización criminal, analizaban a las víctimas y tan pronto veían la oportunidad perfecta, la interceptaban, posteriormente mediante intimidaciones con armas le robaban los objetos personales y dinero que llevara consigo.

“Mediante la realización de diligencia de registro y allanamiento realizadas en el barrio Bonanza Campestre sector norte de la capital santandereana, se logró la captura de dos mujeres de 25 y 30 años, y un hombre de 26 años, quienes serían integrantes del grupo de delincuencia común organizada conocido como Los Chanelos”, dijo el brigadier general José James Roa Castañeda, comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Estas personas fueron capturadas en el barrio Bonanza Campestre, sector norte de la capital santandereana. | Foto: Policía Mebuc.