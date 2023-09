Indignante: a una abuelita la amarraron y golpearon en Bucaramanga para robarla

La mujer recién se había despertado, cuando los ladrones aparecieron en el inmueble, ubicado en el barrio Bavaria II, norte de Bucaramanga. “Eran dos tipos bien vestidos, pero con capuchas. Me empujaron, me taparon la boca, cerraron la puerta y empezaron a esculcar en mi casa. Subieron al segundo piso y me desordenaron todo”, dijo a Q’Hubo Bucaramanga Martha Cecilia.