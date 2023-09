Los 676 candidatos sancionados que habrían podido participar en las próximas elecciones: CNE debe verificar si revocan inscripciones

Ante esto, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, exaltó la labor de la Corte Constitucional al haber respaldado en su sentencia, C- 030 de 2023, la función disciplinaria en cabeza de la entidad que preside y aseguró que con ella se restauró la institucionalidad en un momento crucial para el país, como es la contienda electoral.

“ Si no se profiere la sentencia de la Corte Constitucional, esos candidatos, de forma irregular y con desconocimiento de los derechos de los demás candidatos, habrían encontrado una fórmula de participar en los comicios ”, aseguró la funcionaria.

Aunque el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, aún no aparece en la lista de candidatos inhabilitados, debido a que no ha sido notificado de la última sanción en su contra, de acuerdo con la Procuraduría, no podrá aspirar a la Gobernación de Santander para las próximas elecciones regionales.