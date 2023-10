Investigan muerte de vigilante en un motel de Bucaramanga

Y agregó al diario: “hay muchas dudas que tenemos sobre su muerte, cómo por ejemplo si entró solo o alguien lo acompañaba. Si hay otros signos de violencia en su cuerpo, no me lo dejaron ver y el cajón nos lo entregaron cerrado”.

El cuerpo de Camilo Andrés, al parecer, fue entregado a sus familiares en estado de descomposición, por lo cual en el momento de la velación no pudieron verlo. “Es otra de las cosas que nos tienen indignados, no nos dan respuesta si el cuerpo no estuvo en nevera desde que llegó o qué pasó. Nos dice que no lo podemos abrir porque ya está en estado de descomposición, la cara de mi hijo quedó deformada”, detalló en Varguardia Dagoberto Herrera.