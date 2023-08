Las millonarias perdidas que afronta el Magdalena Medio por bloqueos en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja

“ El sector hotelero ha sufrido una reducción del 50 % en su ocupación, mientras que el comercio ha visto disminuir sus ventas en un 30 %. Además, los fletes se han incrementado en casi un 20%, afectando negativamente a la economía local. Se ha reportado por parte de supermercados y cadenas que no cuentan con insumos”, detalló la entidad.

Plantean soluciones

“No hemos tenido ninguna respuesta del Gobierno ante nuestras solicitudes, por eso decidimos tomar las vías de hecho. Solo han sacado comunicados, pero no resuelven nada; nosotros estamos pidiendo que la vía Barrancabermeja-Sogamoso esté en óptimas condiciones ”, aseguró uno de los manifestantes.

“Llevo más de seis horas tratando de ingresar a Sal Alberto y no he podido, la situación está muy compleja, uno como transportador no tiene la culpa de que esto ocurra, pero el pueblo tampoco (tiene que) seguir pagando las consecuencias de esos malos gobernantes” señaló un conductor.