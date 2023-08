Más de 300 cuerpos sin identificar se encuentran en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja

“El cementerio La Resurrección tiene un gran potencial de impacto no solo regional, sino también nacional. Sin embargo, no ha sido un trabajo fácil, ya que las debilidades en torno a la planificación para una debida custodia y el deterioro de las marcaciones de las lápidas hace complejo documentar sitio de interés forense. No obstante, el libro de Cuerpos No Identificados del cementerio ha sido muy valioso para estimar lo que puede existir en cada fosa individual”, menciona la antropóloga.