Mujeres protagonizaron tremenda pelea en vía pública por supuesta infidelidad en Puerto Wilches, Santander

Dos mujeres protagonizaron una bochornosa escena y convirtieron una calle del municipio de Puerto Wilches (Santander) en un cuadrilátero de boxeo. La impactante escena quedó registrada en un video que se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el recorrido de una mujer, quien se movilizaba en motocicleta, fue interrumpido por otra dama que la agarra del cabello y la tumba del vehículo. La motociclista, en su instinto por defenderse, estiró sus brazos y también tomó a su oponente del cabello.

Las mujeres se agarraron del cabello en plena vía pública. - Foto: Captura de video redes sociales.

Mientras varios curiosos miraban cómo se agredían las mujeres sin hacer nada, una pareja decidió intervenir y separar a las mujeres; y, aunque lo lograron, las señoras continuaron gritándose.

“Con mi hijo no se meta, que yo con su hijo no me meto”, se escucha en la grabación gritar a una de las mujeres.

Aunque al parecer la riña se originó por un hecho de intolerancia, allegados a las mujeres indicaron que el enfrentamiento estaría relacionado con una supuesta infidelidad. No obstante, más allá del dolor de cabeza por el tirón de cabello, por fortuna, las mujeres no sufrieron otro tipo de heridas.

Cementerio de Puerto Wilches podría ser cerrado

Hay preocupación en el municipio de Puerto Wilches, en Santander, donde ni los muertos podrán estar tranquilos. Por no cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales, el cementerio municipal podría ser sellado de forma definitiva.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Santander, el cementerio Central Nuestra Señora del Carmen no estaría cumpliendo con las condiciones mínimas de salubridad y, debido a su ubicación, en el área urbana, podría poner en riesgo la salud de los habitantes de Puerto Wilches.

El cementerio no cumple con las condiciones adecuadas. (Imagen de referencia) - Foto: Getty Images

En el camposanto, en medio de las visitas de inspección, se evidenció un notorio deterioro de bóvedas y sepulturas, filtraciones de agua, olores fétidos, falta de una morgue para intervenir los cuerpos y el mal manejo de desechos cuando se hacen las exhumaciones. Ante esta situación, en una escala de 100 puntos el cementerio recibió 39 por parte de la Secretaría de Salud.

“Actualmente, el cementerio tiene un puntaje de salubridad de 39 puntos sobre 100, por lo que tiene prohibición para exhumar cadáveres desde mayo de 2022. De seguir sin mejoría, la prohibición podría extenderse para inhumación; es decir, tendríamos que trasladar cadáveres a otros cementerios”, explicó advirtió el personero de Puerto Wilches, Rafael Centeno.

El panorama se torna aún más preocupante, dado que el plazo que dio la Secretaría de Salud de Santander para tomar medidas al respecto y realizar las intervenciones necesarias, se venció hace seis meses, es decir, en diciembre de 2022. Así las cosas, el cementerio podría ser sellado de forma definitiva.

Los hijos de la mujer también se han visto afectados. - Foto: Alcaldía Puerto Wilches.

Actualmente, en el cementerio Central Nuestra Señora del Carmen hay 1.400 tumbas ocupadas, de las cuales aproximadamente 600 están listas para el proceso de exhumación, que desde hace un año no se puede realizar.

“Es necesario que la Alcaldía ponga interés en el cementerio, porque es un asunto de salubridad municipal. Exhumar un cadáver, mientras subsista la prohibición, derivaría en contravención de Policía y en los delitos 204 y 454 del Código Penal”, agregó el personero.

Por su parte, la Alcaldía de Puerto Wilches señaló que cuando comenzaron a conocerse los problemas de salubridad en el cementerio, se compró un lote para realizar el traslado de este. Sin embargo, la comunidad invadió el predio dificultando el proceso.