Procuraduría abrió investigación al Contralor del Huila por brutal golpiza a su pareja

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el contralor departamental del Huila, Andrés Felipe Vanegas Mosquera, por propinarle una brutal golpiza a su pareja, la secretaria general de Neiva, Salomé Bahamón. La golpiza, ocurrida en la madrugada del 17 de junio, quedó registrada en un video.

Para la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila la conducta del funcionario se relaciona con “una presunta violencia de género, la cual fue cometida por un ciudadano que ostenta un cargo público, como lo es el de contralor departamental”. “Los hechos objeto de investigación tienen una relación directa con la garantía de los derechos fundamentales de la mujer ante presuntos actos de violencia, y que la decisión se adopta en acatamiento a la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar esa clase de hechos”.

La Procuraduría solicitará a la Fiscalía copia del expediente que adelanta por esos hechos, así como del dictamen de Medicina Legal que se haya incorporado. Igualmente, escuchará el testimonio de la víctima.

La Procuraduría constituyó agencia especial para intervenir, en calidad de Ministerio Público, en el proceso penal iniciado contra el funcionario. Vanegas Mosquera podrá ser escuchado en versión libre y espontánea si así lo desea.

Salomé Bahamón relata que la agresión se presentó luego de una noche de fiesta en la que ella no ingirió bebidas alcohólicas porque recientemente le realizaron un procedimiento médico. Durante el trayecto de regreso, asegura que Vanegas le lanzó fuertes improperios y luego arremetió contra ella de forma física.

“Empezó a gritarme, que yo era una perra, la más perra de todas, que yo salía con mi jefe y con el hijo de mis jefes. En el carro siguió agrediéndome verbalmente y me pegó en varias ocasiones palmadas fuertes en el pecho, además empezó a acelerar y a frenar en seco”, contó a La Nación.

La situación se pondría más tensa al llegar a su lugar de destino, el conjunto residencial Bosques de Santa Ana, donde se grabó el video que evidencia el ataque.

La secretaria cuenta que al llegar bajó rápido del carro y que el contralor la detuvo. Luego, según se ve en el metraje, le propina varios golpes, entre ellos uno que la tumba al suelo, para después forcejear con ella y arrastrarla violentamente.

“Inicialmente, me agarra fuerte de los brazos y yo empecé a gritar ¡auxilio!, a lo que él me pega una palmada en mi oído derecho tan fuerte que me hace perder la estabilidad y caigo en el suelo. En el piso, él se agacha y vuelve a pegarme una cachetada. Después me levanta del piso, me ‘abraza’ por la parte de mi espalda y me arrastra hacia el ascensor. Como yo estaba gritando, me mete las dos manos en la boca, haciendo que la abriera; yo le intento decir que me estaba ahogando y ahí me suelta la boca y me empuja hacia el ascensor”, explica.

Estando dentro del ascensor, relata que se atrincheró en una esquina mientras lloraba y le pidió que no le pegara más. “Al llegar al piso 8, él se bajó primero y yo cierro inmediatamente el ascensor y bajo hasta el primer piso, en donde la vigilante de la portería me auxilia; él ya había llamado a la Policía porque me estaba viendo desde las cámaras”, agregó.

Sobre las lesiones físicas, Bahamón afirma que la lista es extensa. “Tengo hematomas en la cara por los golpes propinados; en los brazos por la manera como me agarra; me quedó un dolor permanente en la articulación de la mandíbula del lado derecho, cada vez que abro la boca, para bostezar ‘traquea’; una carilla de un diente dañada, y la lesión que fue la que más me ha costado sanar emocionalmente fueron los aruñones en el paladar porque todo el tiempo me recuerdan el momento en el que me estaba ahogando con las dos manos dentro de mi boca”.

La secretaria señala que en los tres meses que convivió con el contralor, no hubo otras agresiones y que desconoce si este agredió en el pasado a otras mujeres.

“Sigo sin entender muchas cosas de las que sucedieron esa noche, desconocí a la persona que había vivido conmigo los últimos tres meses de mi vida, la persona que decía amarme, que decía que nunca se había enamorado así, que quería vivir conmigo para siempre y que constantemente me insistía para que, como él decía, le regalara un ‘peladito’”, confesó Bahamón, quien dice que el día del ataque pensó que se iba a morir.

Desde que la agresión se dio a conocer públicamente, el contralor ha intentado contactarse con ella a través de familiares y amigos, quienes la han instado a no tomar acciones judiciales en su contra y hasta continuar su relación con él. No obstante, la mujer ya instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.