Fuerte reclamo de líder indígena al presidente Petro sobre su transición energética: “fórmenos, no sabemos cómo se come eso”

Uno de los proyectos insignia del presidente de la República Gustavo Petro ha sido la transición energética, estrategia que puso sobre la mesa el mandatario colombiano en su carrera hacia la Casa de Nariño, la cual ha tenido altibajos por la poca eficacia para su materialización y celeridad.

Gustavo Petro liderado el Consejo de Ministros en el departamento de La Guajira. - Foto: Presidencia de la Republica

En el marco de un evento público que organizó el Gobierno nacional en La Guajira, región desde la cual está despachando con todo su gabinete de ministros el presidente Petro, se conoció un fuerte reclamo por parte de uno de los líderes indígenas sobre el proceso de energías limpias y el poco conocimiento que esa comunidad tiene para ejecutar esa política pública.

El líder indígena tomó la palabra y fue directo solicitar al jefe de Estado que abra espacios de formación para ese tipo de comunidades, al advertir de manera sincera que ni siquiera saben “cómo se come eso”, haciendo relación a la transición energética.

“Primero, fórmenos, fórmenos primero, lo más urgente. Primero, concrete lo más anhelado que siempre hemos soñado aquí, que es la casa de pensamiento, una universidad, ahí sí podremos ser aliados de ustedes. Ahí sí podemos ceder a un diálogo porque a cambio del sol, a cambio del viento, no te vamos a pedir un pote de maíz, no te vamos a pedir que nos arregle un ranchito, no te vamos a pedir que nos arregle el cementerio”, sostuvo el líder indígena.

Y agregó en su declaración: “Qué bonito sería tener en el marco de ese diálogo con ustedes, tener jóvenes preparados ensamblando solares, tener jóvenes técnicos enfocados en todo eso del hidrógeno verde, cómo se come, todavía nosotros no sabemos cómo se come”.

Presidente Gustavo Petro en su visita al departamento de La Guajira. - Foto: presidencia

“Entonces primero fórmenos, ahí sí podemos sentar a hablar porque nuestros mayores no vamos a dejar solo. Así como han pasado con nuestros hermanos, que han traído esos proyectos allá, lo que han traído es violencia, Lo que han traído es diferencia”, insistió.

También expuso: “¿Por qué? Porque no llega a un acuerdo, no hay consulta. O piden, o le dan, o lo enamoran con platica, pero aquí a cambio de este cerro que tenemos el sol y el viento, es eso primero. Señor presidente, para que lo tenga en cuenta, fórmenos primero y así pondremos a sentar y a dialogar”.

Presidente Petro le ‘echó la culpa’ al carbón por la muerte de “miles de menores por sed de agua” en La Guajira

En el segundo día de agenda de trabajo del presidente Petro en La Guajira, realizó una fuerte declaración en contra del carbón, pese a que este mineral generó riqueza en esa región del país.

El mandatario colombiano, luego de una reunión que sostuvo con los habitantes de Nazareth, corregimiento de la Alta Guajira, perteneciente a Uribia, en el Diálogo Social de Autoridades (palabreros wayuu), fue categórico en asegurar que el carbón dejó como consecuencia “miles de menores muertos de sed por agua”.

Comunidad de La Guajira reunida en la visita de Gustavo Petro en el departamento. - Foto: presidencia

“Precisamente, este territorio es el más rico de toda Colombia, en términos de sol y en términos de vientos, vientos constantes, rápidos y permanentes, offshore, es decir, en el mar o en el área continental. Pero, al mismo tiempo que hay esa gran riqueza, tenemos un territorio indígena, mayoritariamente sin agua, en condiciones de pobreza”, sostuvo Petro.

Y agudizó su postura contra el carbón, señalando que se puede sustituir por energías limpias por medio de la transición energética: “alguna vez, La Guajira tuvo esta misma polaridad, mucha riqueza en el subsuelo, el carbón, que dejó mucha pobreza en la superficie, niños y niñas muriendo por miles de sed de agua y de mala calidad del agua”.

“Eso no puede repetirse ahora. A eso he venido aquí, a hablar con las comunidades exactamente sobre cómo esa polaridad no se vuelve a presentar, sino cómo los dueños de esta nueva riqueza que genera la realidad económica del mundo, la crisis climática, para poder ser resuelta”, concluyó Petro.