El mandatario colombiano no llegó a la reunión con la población kogui.

Atención: por presentar quebrantos de salud, presidente Petro no asistió a evento clave en La Guajira, ¿qué pasó?

Más de dos horas se retrasó el inicio del evento sobre la devolución de dos máscaras ancestrales a la comunidad kogui en el departamento de La Guajira, elementos que estaban en Alemania. La tardanza se dio mientras se esperaba la llegada del presidente Gustavo Petro a un resguardo indígena.

Luego de que pasaron los minutos, arrancó el evento en una zona de difícil acceso en La Guajira, el cual fue presidido por la vicepresidenta Francia Márquez; el jefe de Estado no llegó y desde el propio Gobierno nacional se anunció que su no asistencia obedeció a que presentó quebrantos de salud que le impidieron llegar.

“El presidente no pudo llegar por un quebranto de salud que se presentó a último momento que le impidieron venir personalmente, pero está en el espíritu y está en el consejo de ministros, y nos han acompañado todos los ministros y ministras del despacho”, reveló la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Comunidad kogui se quedó esperando al presidente Gustavo Petro, quien tuvo un quebranto de salud. - Foto: SEMANA

Su ausencia sorprendió a los habitantes de esa comunidad, dado que se esperaba que asistiera, como lo ha hecho en el transcurso de la semana en el departamento, pues ya se ha reunido con varios líderes, lideresas y habitantes de esa región del país.

“El presidente asistió esta mañana a las 7:00 a. m. a su consejo de ministros, se sintió algo mal y estamos esperando para que se reintegre a la agenda en la tarde. Es preventiva la medida”, explicó la Casa de Nariño sobre el estado de salud de Petro.

en La Guajira los kogui esperaban al presidente Petro, pero no llegó. - Foto: SEMANA

También indicó: “Aquí nos han acompañado también los diferentes directores de las entidades, es decir, el Gobierno con el pueblo de La Guajira, que en este momento se encuentra sesionando. Aquí estamos en un momento histórico”.

Petro le echó la culpa al carbón de la muerte de menores en La Guajira

En el segundo día de la toma de La Guajira que está adelantando el presidente de la República, Gustavo Petro, con su gabinete de ministros y en esa región del país realizó el martes de esta semana una fuerte declaración en contra del carbón, pese a que generó riqueza en esa región del país.

El mandatario colombiano, luego de una reunión que sostuvo con los habitantes de Nazareth, corregimiento de la Alta Guajira, perteneciente a Uribia, en el Diálogo Social de Autoridades (palabreros wayuu), fue categórico en asegurar que el carbón dejó como consecuencia “miles de menores muertos de sed por agua”.

“Precisamente este territorio es el más rico de toda Colombia, en términos de sol y en términos de vientos, vientos constantes, rápidos y permanentes, offshore, es decir, en el mar o en el área continental. Pero al mismo tiempo que hay esa gran riqueza, tenemos un territorio indígena, mayoritarísimamente sin agua, en condiciones de pobreza”, sostuvo Petro.

Y radicalizó su postura contra el carbón, señalando que se puede sustituir por energías limpias por medio de la transición energética: “Alguna vez La Guajira tuvo esta misma polaridad, mucha riqueza en el subsuelo, el carbón, que dejó mucha pobreza en la superficie, niños y niñas muriendo por miles de sed de agua y de mala calidad del agua”.

“Eso no puede repetirse ahora. A eso he venido aquí, a hablar con las comunidades exactamente sobre cómo esa polaridad no se vuelve a presentar, sino cómo los dueños de esta nueva riqueza que genera la realidad económica del mundo, la crisis climática, para poder ser resuelta”.

Esta semana antes de salir para La Guajira, el presidente Petro arremetió en un fuerte discurso contra las voces que lo han criticado por su postura de dar celeridad en su Gobierno a la transición energética, dejando a un lado la producción paulatina de los hidrocarburos para prevalecer las energías limpias.

Gustavo Petro liderado el Consejo de Ministros en La Guajira - Foto: Presidencia de la Republica

Indicó, desde la Casa de Nariño, que en diferentes escenarios internacionales y multilaterales la pregunta que surge es cuándo será la fecha para dejar de sacar carbón y petróleo y materializar la transmisión energética, inquietud que -según el jefe de Estado- se ha elevado desde la Organización de Naciones Unidad (ONU).

“Los pueblos ancestrales de toda la humanidad de Naciones Unidas hablando con los políticos de lo mismo. ¿Y cuándo vamos a dejar de sacar el petróleo y el carbón que nos puede destruir? ¿Cuándo será esa fecha? ¿Cuándo ya no sea tarde? ¿Cuándo la codicia haya dominado tanto que la vida se extinga?”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario en su discurso: “Más importante la codicia que la vida, a eso teníamos que llegar como humanidad. Eso no se puede llamar ciencia, indudablemente, eso se tiene que llamar estupidez”.

Recibimiento de Gustavo Petro en La Guajira - Foto: Presidencia de la Republica

“Pues ahora hay una unidad por la vida y mire lo que nos enseña entonces esta búsqueda y este encuentro en las selvas del Amazonas, en la madre selva, lo que hemos vivido como espectadores”, reiteró Gustavo Petro el lunes de esta semana.

Entrega de predios

Por otro lado, el Gobierno nacional indicó que entregó tres predios que suman 490 hectáreas, más 3.067 metros cuadrados en el municipio de Dibulla, y adjudica 188,75 hectáreas de tierra a un grupo de firmantes de paz en el municipio de Fonseca.

Se explicó que esa entrega es como parte del cumplimiento de una sentencia de restitución de derechos territoriales emitida en septiembre de 2022 por la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

“Con esta ampliación, el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco cuenta hoy con una extensión total de 408.329 ha. más 8.364 m2. De esta manera, se afianzan la protección ambiental del territorio, la revitalización cultural colectiva, la recuperación de lugares sagrados de la Línea Negra y la reconstrucción del tejido social, en especial de la comunidad de Tungueka”, explicó la Casa de Nariño.