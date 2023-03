Oscuro panorama para Metrolínea ¿liquidarán el sistema de transporte de Bucaramanga?

Sin acuerdos, así terminó la reunión que tenía como propósito definir el futuro del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea de Bucaramanga. Las directivas del Metrolínea, representantes de la Superintendencia de Transporte y los acreedores no lograron un acuerdo para salvar el sistema.

De acuerdo con el Sindicato Nacional del Transporte, la reunión inicialmente estaba pactada para el miércoles, 8 de marzo; sin embargo “la entidad (Metrolínea) no presentó y la que se presentó a finales del día 9 de marzo no fue acogida. Por lo tanto, no se dio a la votación y el paso a seguir es la liquidación de la entidad”, aseguró el sindicato.

Metrolínea espera la decisión de la Superintendencia de Transporte. - Foto: Twitter: @Metrolinea

En ese sentido, ahora la Superintendencia de Transporte deberá pronunciarse mediante un auto y especificar “que cumplidos los plazos de ley para llegar a un acuerdo con los acreedores, se procede a ordenar la liquidación y nombrar el agente liquidar. Este es el paso a seguir, es decir, Metrolínea será liquidada”, agregó el sindicato.

Metrolínea, a la fecha, tiene obligaciones con su acreedores por un valor superior a los $300.000 millones, según aseguró la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas.

De esta cifra, una parte ($149.000 millones) corresponden a la fallida construcción del portal de Papi Quiero Piña, en Floridablanca, que el ente gestor perdió en una disputa legal y que deberá desembolsar como compensación al contratista. Otro porcentaje ($111 mil millones) competen a la deuda con el concesionario Movilizamos.

Metrolínea responde

A través de un comunicado Metrolínea explicó que las finanzas del Ente Gestor vienen presentando una crisis en los últimos años, que se ve reflejada en la calidad del servicio que hoy se presta a los usuarios.

Las obligaciones de Metrolínea superan los $300.000 millones. - Foto: Twitter @Metrolinea

“Desde el año 2020, con la llegada de la pandemia del Covid-19, se inició un proceso de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 que se encuentra en su etapa final. No obstante, nos encontramos a la espera del pronunciamiento del promotor del proceso delegado por parte de la Superintendencia de Transporte, el cual deberá surtir un trámite posterior ante la autoridad competente”, indicó Metrolínea.

Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte aún no se ha pronunciado, Metrolínea “envía un mensaje de tranquilidad a los miles de usuarios del SITM, pues las rutas seguirán su operación de manera normal, al igual que el sistema de recaudo. Por el contrario, se les invita a que sigan usando el transporte legal”, puntualizó la entidad.

Ministerio de Transporte solicitó tomar medidas

Ante esta situación, el Ministerio de Transporte hizo un llamado a las autoridades de Bucaramanga a mantener la continuidad del servicio y no afectar el derecho a la libre movilización de los ciudadanos por ser los responsables de la operación.

“De acuerdo con las obligaciones del convenio de cofinanciación le corresponde a los entes territoriales y el ente gestor, adoptar las medidas y mecanismos necesarios y convenientes para realizar la adecuada planificación, construcción, operación, mantenimiento y control del sistema de transporte masivo”, aseguró Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte, pidió garantías para los usuarios del sistema. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La cartera nacional, además, señaló que el desarrollo de los Sistemas de Transporte Masivo fueron concebidos en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano con la cual se ha buscado implementar sistemas de transporte que atiendan las necesidades de movilidad de la población bajo criterios de eficiencia operativa, económica y ambiental.

Así mismo, el ministro de Transporte explicó que “la Nación en el 2005, suscribió el convenio de cofinanciación con las Alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Gobernación de Santander y Área Metropolitana de Bucaramanga y actualmente ha realizado desembolsos por $630.234 millones, que representan el 99,35% del 70% que cofinancia el Gobierno nacional para la implementación del Sitm”.