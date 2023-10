Un exterminador en serie de animales tiene aterrorizada a Bucaramanga: ha matado a 40 perros y gatos; estos son los sectores donde opera

“Es una persona que detesta los animales, porque no solo es en las calles que bota comida envenenada, también ha lanzado este veneno hacia las casas. Uno de los animalitos estaba dentro de la reja y al lado había un niño de 4 años. No tiene en cuenta el peligro que esto representa también para los pequeños”, dijo una habitante de Porvenir, quien solicitó reserva de su identidad.

Aparentemente, sábados y domingos son los días en que este enemigo de los animales ataca, dice la comunidad. “Está pasando los fines de semana, cuando la mayoría de veterinarias están cerradas y no hay quien los pueda atender rápidamente”, agregó.

En febrero, cuando se inició el ataque, fallecieron de forma masiva 21 mascotas y a la fecha van cerca de 40, de acuerdo con los datos oficiales entregados por las autoridades locales. Dos de estos perritos eran parte de la familia de Tatiana Fajardo, quien en su momento aseguró: “Es muy duro que alguien nos quite parte de nuestra familia, queremos justicia, no más muertes por envenenamiento. No conozco la persona, pero exijo justicia”.